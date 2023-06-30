沙丘瀚戰2︱第二波預告曝光　甜茶領軍陣容龐大多位美女加盟主演

華納兄弟影業和傳奇影業出品，金像提名導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）延續《沙丘瀚戰》傳奇故事，根據法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》改編，電影首章於2021年勇奪六大金像獎。

由添麥菲查洛美飾演男主角的《沙丘瀚戰》下集事隔兩年終於推出。（（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

第二章結集原班及新加盟的華麗巨星陣容，包括：《以你的名字呼喚我》金像提名男星「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）、《職業特工隊：死亡清算》莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《夏菲米克的時代》金像提名男星佐斯布連（Josh Brolin）、《貓王》金像提名男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《二百萬奪命奇案》金像影帝查維爾巴頓（Javier Bardem）。

添麥菲查洛美與Zendaya的男女主角在上集相遇後，今集發展出感情，互相之間卻同時有矛盾。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

Zendaya於下集的戲份比上集有更多發揮機會。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

上集女主角Rebecca Ferguson亦於下集回歸。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

新演員陣容亦包括《黑寡婦》金像提名女星科倫絲佩芝（Florence Pugh）、《銀河守護隊》系列大衛達斯馬齊恩（David Dastmalchian）、《獵鹿者》金像男星基斯杜化華堅 （Christopher Walken） 、《不得鳥小姐》史蒂芬麥金利亨德森（Stephen McKinley Henderson）、《007：生死有時》蕾雅絲端（Léa Seydoux）、《雷神奇俠》史戴倫史卡斯格（Stellan Skarsgård）以及《緣來他不夠愛我》金像提名女星夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）等，再創史詩式科幻傳奇顛峰！

下集預告曝光更多戰鬥畫面，相比上集更大規模。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

下集戰鬥更包括空戰。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

下集戰鬥更包括空戰。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

添麥菲查洛美敵對的霸主軍隊極龐大。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

但添麥菲查洛美亦成為沙漠部族軍隊的首領。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

添麥菲查洛美亦有不少單對單決鬥的戲份。（《沙丘瀚戰：第二章》預告截圖）

《沙丘瀚戰2》將繼續探索保羅的奇幻之旅，他與采寧和弗雷曼人聯合起來，與摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰，面對一生摯愛和宇宙命運之間的決擇，他必須竭力阻止只有他才能預見的可怕未來。

導演丹尼斯維爾諾夫與鍾史派茲（Jon Spaihts）根據法蘭克赫伯特的小說共同編劇，並與瑪麗帕倫（Mary Parent）、凱爾博伊特（Cale Boyter）、譚雅拉波因特（Tanya Lapointe）和柏德烈麥哥米克（Patrick McCormick）聯手監製，由祖舒亞格羅德（Joshua Grode）、赫伯特．W．蓋恩（Herbert W. Gain）、鍾史派茲、湯瑪斯塔爾（Thomas Tull）、拜仁赫伯特（Brian Herbert）、拜倫梅里特（Byron Merritt）、甘赫伯特（Kim Herbert）擔任執行監製，奇雲．J．安德森（Kevin J. Anderson）擔任創意顧問。

下集加盟的演員亦包括「白寡婦」科倫絲佩芝。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

下集加盟的演員亦包括《007：生死有時》法國女星蕾雅絲端。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

丹尼斯維爾諾夫再次與他的《沙丘瀚戰》金像幕後團隊合作，包括：攝影指導格雷格弗萊瑟（Greig Fraser）、美術指導帕特里斯弗米特（Patrice Vermette）、剪接師祖獲加(Joe Walker)、視覺效果總監保羅林拔（Paul Lambert）、服裝設計賈桂琳魏斯特（Jacqueline West），並由配樂大師漢斯森瑪（Hans Zimmer）主理配樂。 電影於布達佩斯、阿布扎比、約旦和意大利拍攝。