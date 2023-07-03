獵魔士︱亨利卡菲爾親熱戲令人失望 尺度保守慘被谷胸女配角搶鏡
由「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）主演的Netflix自資拍攝劇集《獵魔士》（The Witcher）第三季，上半輯共5集已於6月29日啟播，亨利卡菲爾與兩位女主角Freya Allan與Anya Chalotra將會回歸，並繼續第二季的歷險，為魔幻中土世界獵魔及維持中立平衡。
有別於首季風格，亨利卡菲爾與第二女主角Anya Chalotra於第三季的激情戲份，不論場次及尺度均大大減低，劇情主線更集中於如何透過二人之力栽培Freya Allan飾演的Ciri，成為獵魔士與法師。
雖然第三季第4、5集劇情中，亨利卡菲爾與Anya Chalotra於舞會過後，曾上演一幕久違的床戲，然而尺度相比首季極為保守，令觀眾大感失望，竟然因此被其中一位法師女配角意外搶鏡。
劇情中，獵魔士Geralt與法師Yennifer出席法師議會舉行的盛大舞會，意圖在勾心鬥角的法師中尋求讓北方各國結盟的機會。舞會在政治上明爭暗鬥之餘，一向縱情聲色的法師，亦對首次出席的Geralt非常注意。
當Geralt與Yennifer甫踏進舞會，Yennifer學習法術時的同學、以「熱情」著名的Sabrina便向Geralt下手。由Therica Wilson-Read飾演的Sabrina，谷盡上圍出席舞會，連Yennifer在進場時亦警告Geralt無論看到多誇張的裝束，也千萬不要緊盯着看。
但當Sabrina出招誘惑Geralt時，一向鎮定的獵魔士也被Sabrina的豐滿身材吸引，最後更陷入Sabrina施展的色誘幻象中，幸好熟知Sabrina套路的Yennifer在旁，成功為Geralt解圍。
飾演Sabrina一角的女演員Therica Wilson-Read，現年30歲，在荷里活出道至今，僅飾演過幾部美國本土的小製作，知名度並不高，但今次於《獵魔士》第三季憑超媚惑演出搶鏡，令她成為外國網民爭相搜尋的對象，相信往後憑她標緻外貌與曲線身型，會讓觀眾加以注視，並贏得更多演出機會。