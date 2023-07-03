掃毒3︱幕後花絮曝實景打造片尾爆破　郭富城：元朗50萬尺地搭建

結集劉青雲、郭富城、古天樂三大香港影帝主演，由邱禮濤執導的電影《掃毒3：人在天涯》，將於7月27日上映，成為暑期唯一一部港產動作電影。日前電影釋出幕後花絮片段，由三大影帝分享電影於香港取景拍攝的盛大規模、真實感極高的槍戰拍攝與震撼的爆破場面，勢必成為暑假最強港產電影。

由劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝主演，邱禮濤執導的電影《掃毒3：人在天涯》將於7月27日上映。（《掃毒3：人在天涯》海報）

香港50萬尺實景打造

《掃毒3：人在天涯》於疫情期間拍攝，在各方面的限制下，劇組捨棄遠赴泰國拍攝的機會，選擇於香港以實景搭建毒梟戴金榮的製毒村寨「戴金榮村」。主演的影帝郭富城於幕後花絮中分享指：「（電影）係喺元朗用咗一個50萬尺嘅地方去搭建，由於疫情關係，電影公司希望（將拍攝）搬返香港，等（拍攝進度）容易控制啲。」

主演電影的郭富城透露，電影於元朗一處50萬尺地方搭建主要場景。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

電影中的毒梟大本營，有別於在泰國拍攝，因應疫情改為於香港搭建實景。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

電影中的毒梟大本營裡，不論茅屋或製毒工場均為劇組由零開始搭建。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

另一位影帝劉青雲亦表示：「佢哋係好神奇地搵咗個好大嘅地方搭咗好多景，好多茅屋、仲有製毒工場。其實片尾好大部分嘅爆炸場面，都喺呢條村裡面發生。」

劉青雲亦表示劇組在極大的實景中拍攝片尾大部分的爆破場景。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

郭富城揸AK47、劉青雲型爆扔手榴彈

極為多產的邱禮濤導演，近年拍攝大量警匪槍戰題材的電影，而《掃毒3：人在天涯》更比兩部前作更具突破，早前邱禮濤與劉青雲曾表示拍攝期間配以真槍拍攝，不論重量、後座力以及槍聲的真實感均比道具更好。曾拍攝多部警匪片的影帝郭富城，亦於幕後花絮中透露：「我係未開過AK47，嗰啲聲、震撼力、後座力，我係覺得好難忘！」

曾拍攝多部警匪槍戰電影的郭富城透露自己從未揸過AK47。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

郭富城於電影中以AK47掃射的場面。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

而幕後花絮片尾，更有劇情中劉青雲獨自闖關，在旅行袋中抽出圈有手榴彈保險針的五指，然後一舉將旅行袋扔到一眾敵人群中，引發眾人與汽車間的大爆炸，一臉冷靜、肅殺的劉青雲非常有型！

劉青雲於電影中被敵人包圍，伸手進旅行袋究竟攞啲乜？（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

劉青雲於旅行袋裡抽出右手，便見五指上圈着手榴彈的保險針，表情一臉肅殺非常有型。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

劉青雲順勢將旅行袋往敵眾一拋，引起人群與汽車間的大爆炸。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

飛機殘骸衝入村

除了大規模爆炸場景外，影帝古天樂亦於幕後花絮中分享畫面極為震撼的一幕：「喺香港拍攝嘅場景係非常龐大嘅，有飛機嘅殘骸衝落村寨到、汽車爆炸、仲有反車，我其實覺得嗰個感覺好過喺泰國拍攝！」

古天樂作為拍攝《明日戰記》的電影業大亨，也認為《掃毒3：人在天涯》的拍攝規模與搭建場景非常龐大。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

古天樂亦提到除了爆炸場景外，電影亦有飛機殘骸墜落村寨的場面。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

古天樂亦提到除了爆炸場景外，電影亦有飛機殘骸墜落村寨的場面。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

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