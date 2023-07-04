暑期MIRROR鬼打鬼　Anson Lo《釀魂》硬撼Anson Kong《七月返歸》

人氣男團MIRROR，暑假期間柳應廷（Jer）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）都分別開個人演唱會，相當熱鬧。原來電影方面都有兩位成員同時有新作，而且都係靈異題材，分別是暫定8月上畫，Anson Lo主演的《釀魂》，以及江𤒹生（Anson Kong）主演的《七月返歸》，暫定9月上畫。大家都係靈異題材，額外為大家上演一場「鬼打鬼」戲碼。

盧瀚霆在戲中誤入怪異村莊。（《釀魂》劇照）

《釀魂》誤入詭異村莊

由黃永峯監製，新鋭導演岑嘉彥首部執導電影《釀魂》，今日發佈電影主海報，片中全體演員盧瀚霆、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林、林耀聲，瀰漫緊張氛圍，似乎滿懷心事。而海報設計上，更盡見心思，背景的荒野秘境率先帶領觀眾，走入這個隱世之境，而八個登場的角色當中，面孔旁邊都呈現另一個若隱若現的面貌，這些細節位顯露了角色背後都有故事，每個人都隱藏着不為人知的一面，當中千絲萬縷的人物關係尚待被揭開。

盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡四名摯友一次散心郊遊說起，到達四野無人的「赤坎村」之後怪事連連。（《釀魂》劇照）

《釀魂》故事由盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡四名摯友一次散心郊遊說起，到達四野無人的「赤坎村」之後怪事連連，引致眾人命運交纏。而一眾角色的往事更令他們難以釋懷，勾起沉重的回憶。隨著電影主海報發佈，落實電影將於暑假檔期上映。導演岑嘉彥率先透露故事的一切源自心魔：「《釀魂》這趟迷幻旅程是一個你我他的故事。每個人的心中都住著心魔，可能是一個等待修補的缺口，可能是一個無法彌補的遺憾。一眾角色到『赤坎村』遇上的人和事，到底是疏理心魔的好機會還是命運驅使他們走進這場難以逃脫的惡夢？希望大家密切留意電影上映，在過程中了解他們愛與迷失的瘋狂。」

（《釀魂》劇照）

《釀魂》故事講述子傑（盧瀚霆 飾）、浩天（朱栢康 飾）、神婆（郭翠怡 飾）和珈豪（吳肇軒 飾）四人前往島上一個隱世村落－赤坎村， 村上無人、只得頹垣敗瓦 ，天色由昏暗入黑，酒場開始被百鬼纏繞 ， 各人因各自心魔而遇到怪異幻象，心境逐漸轉變，意外接連發生，各種蛛絲馬跡顯示一股神秘力量真實存在，但各人被困在島嶼上，呼天不應，整個島嶼籠罩一片恐怖氣氛之中，究竟他們是否能逃出小島？

AK角色自幼有陰陽眼，面對朋伴排擠。（《七月返歸》劇照）

《七月返歸》娘家變鬼域

另一套是《七月返歸》，由mm2新晉導演計劃大獎得主謝家祺執導及編劇，並由江𤒹生（AK）及白靈主演，聯同太保及譚玉瑛演出。電影未上畫，早前已傳來好消息！紐約亞洲電影節宣布，《七月返歸》入選第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元，成為唯一入選該電影節競賽單元的香港電影，並將在電影節進行世界首映，與來自世界各地的優秀電影一同參與是次盛事。

收到母親自殺不遂的消息，被迫回到香港的舊居，但同層的街坊行為怪異。（《七月返歸》劇照）

導演謝家祺得知《七月返歸》有幸入圍紐約亞洲電影節競賽單元，表示又驚又喜。「在此先感謝團隊上下，及一眾瞓身演出的演員。AK、白靈，他們值得更多人看見。希望世界各地可以有更多人留意到香港電影，感謝大家讓《七月返歸》走得更遠 。」

每有白靈的演出，都知有鬼怪事。（《七月返歸》劇照）

而江𤒹生得知會出戰電影節，都表示感恩同開心，「希望香港演員同電影能夠畀更多唔同地方嘅人欣賞到，更多謝大家留意及畀機會我演出。」《七月返歸》講述飾演主角的AK自幼有陰陽眼，面對朋伴排擠，長大後移居外國生活，某日收到母親自殺不遂的消息，被迫回到香港的舊居，但同層的街坊行為怪異，當中包括太保、譚玉瑛飾演的老夫婦。夜半，樓上總傳來怪聲，迫使他到上層探過究竟，卻發生一連串疑幻疑真的怪事。電影暫定9月上映。