吳肇軒麥子樂初嚐BL劇　大帽山露營一夜「轉機」濕潤激吻？

全新YouTube頻道BBO（Black Box Office），每月一號都會有全新短劇上架，繼上月開台劇《宇宙廢柴菠蘿油》，今個月就推出《我想BL 但為何請等等》，由吳肇軒、麥子樂主演。兩個死黨一年前，吳肇軒與女友及麥子樂，三人行去露營，但一句說話竟埋下伏線，麥堅持一年後要再去一次，而且風雨不改，結果在黑色暴雨的晚上，兩個男人被困帳幕內，沒有乾柴但有濕唇，沒有烈火但有洪流，春心有否因而蕩漾，變得愈夜愈有機？



劇集一來，吳肇軒正如麥子樂一同前往露營，吳並未知麥的內心計劃。（《我想BL 但為何請等等》影片截圖）

短劇一來說講二人一齊去露營，當時天色已黑，吳肇軒更不停指一大片黑雲，唔明黠解仲要去。當二人到達目的地架起帳幕不久，天文台便掛起黑色暴雨警告，軒的女友非常擔心，Facetime軒求身處位置，代呼叫消防員救援。

一年前吳肇軒教麥子樂積極表達，勇敢示愛。（《我想BL 但為何請等等》影片截圖）

斷想不到一年後竟用到自己身上。（《我想BL 但為何請等等》影片截圖）

就在等待期間，麥子樂向吳肇軒講出必定要今日再來的原因。原來一年前麥曾向吳表示有心儀的人不懂如何表白，吳便即場示範對愛人要如何坦白，更要為自己設下期限，一年內便要向對方表達。麥就是聽到這番話，銳意一年後今日要再去一次露營，因為他心儀的正是吳肇軒。

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外面的雨愈下愈大，吳肇軒的心愈聽愈寒，一時間不懂反應過來，而且外面正下大雨無處可避，二人正被困帳幕後困獸鬥，而正當吳堅持拒愛時，麥的一言一語都正在打動他的內心深處，對自己的疑問亦開始放下，此刻就如《大叔的愛》的春田創一，掙扎係咪應該表受牧凌太的愛，而就在此時，吳的女朋友殺到，事件一個逆轉，變得一發不可收。

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