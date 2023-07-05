掃毒3 | 古天樂上網紅直播速賣2.5萬張飛　洪天明淪佈景板成話題

由邱禮濤執導，古天樂、劉青雲、郭富城等主演的電影《掃毒3：人在天涯》將於7月6日在內地率先上映，最近導演連同三位主角等主創齊齊北上宣傳，除了線下的首映會之外，還作客各大直播間與網友互動，為新戲造勢。



《掃毒3》在內地率先上映。（劇照）

日前，古天樂與洪天明現身抖音第一主播「瘋狂小楊哥」直播間，同三位網紅一起叫賣電影《掃毒3》25000張代金券，短短兩秒便一搶而空，效果驚人。有指該主播全家都是古天樂的粉絲，因此激動到不停說話，搞到古天樂忍不住揶揄：「你們倆好像花灑，噴得我滿頭都是口水。」期間，主播的父母突然出現，向古天樂邀合照，他都一一答允，非常nice。難得見到偶像，兩位主播還自動請纓與古天樂合拍電影，並現場演繹了一段被槍殺致死的畫面，為了節目效果特別添加了搞笑橋段，而古天樂也全程陪笑，面對鏡頭亦只好吞吞吐吐認可二人演技，表示期待合作。

不過，今次直播也引起些爭議，首先，可能直播時的filter開得太大，令古天樂眼睛放大了不少，面型更加窄小，甚至有人指有幾分撞樣郭富城。其次，坐在古天樂後面的洪天明幾乎全程淪為佈景板，只講了寥寥數句，更不時被主播遮擋鏡頭。對於古天樂參與是次直播，不少網友都有些費解：「這種直播太LOW了，古仔怎麼會上的」、「古天樂去這樣的地方直播真是掉價啊，咖位大的人物被直播小哥安排安利」、「現在明星都要靠網紅了，這世道」、「老古一臉茫然」、「真是慣的他們，古仔快走」，也有網友笑指：「古仔賺錢建設學校，望大家理解」等。

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「瘋狂小楊哥」在抖音坐擁9999+萬粉絲，曾志偉、王晶等也曾作客其直播間，而今次也並非古天樂並非第一次同「瘋狂小楊哥」合作，早在去年《明日戰記》上映之際，雙方已通過線上連線方式合作，10萬張電影票飛速售罄。或者是見到大網紅的帶貨能力，因此古天樂是次特別前往安徽合肥參與直播，希望藉助流量讓更多人關注新戲，可謂用心良苦。

古天樂去年與該主播線上合作。（網絡圖片）