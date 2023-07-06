永久刪除｜由《鬼影》導演執導驚悚感煲燈　獲封手機版死亡筆記

近年Netflix引入了不少泰劇及電影，當中有不少都獲得極高評價。最近新推出的驚悚泰劇《永久刪除》（Delete）就憑懸疑兼峰迴路轉的劇情而得到劇迷的讚賞，更登上點播排行榜的頭十位。

《永久刪除》由經典泰國鬼片《鬼影》的導演Parkpoom Wongpoom執導。（Netflix）

《永久刪除》由經典泰國鬼片《鬼影》的導演Parkpoom Wongpoom執導，劇情主要講述Aim（Nat Kitcharit飾）和Lilly（Sarika Sartsilpsupa飾）都身陷不快樂的婚姻，彼此發展出一段婚外情。擁有「永久刪除」功能的手機偶然落入Lilly手中，於是兩人決定利用這種超自然力量「刪除」各自的配偶，一起重新開始。不過，事情可沒這麼簡單，甚至引來殺機。

故事由一段婚外情開始。（劇照）

如果用手機相機拍張照，就能輕鬆把某人變不見，你希望讓誰消失？（劇照）

劇集設定引人入勝，有一部只要拍照就能讓人憑空消失的手機，閣下又會怎樣做？這部手手機所拍攝到的生命體，都會在這個世界上被「刪除」，他們在消失前的影像會留在手機相簿，唯有讓刪除別人的人被刪除，才得以讓被消失的人重新「復活」。聽起上來就像《黑鏡》的單元般，但劇情主要帶出的是人性暗黑的惡，而不是以科技諷刺時弊。

《出貓特攻隊》女主角Chutimon Chuengcharoensukying飾演男主角Aim的女友，因為發現男友出軌而被對方用手機刪除。（劇照）

Natara Nopparatayapon飾演Lilly的丈夫，擁有不可告人的暗黑秘密。（劇照）

劇集開首至中段的佈局及劇情鋪排的相當不錯，加上導演懂得利用鏡頭及手機鏡頭來營造懸疑氛圍。不過去到尾聲，原本一心想刪除別人的角色，突然聖人上身般想救回被刪除的人，而大逆轉的結局似乎有點虎頭蛇尾，差點毀了全劇。總括而言，劇集整體上不俗，大逆轉略嫌有點狗血之外，都值得收看。