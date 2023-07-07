職業特工隊︱襯得起湯告魯斯的女主角　歷任女演員起底+去向追踪

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作系列第七集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）將於7月8 日在香港上映。電影由湯告魯斯於1996年起主演，現已橫跨超過27年，作為男主角的湯告魯斯亦由三字頭演到六字頭，同時系列女主角亦多次更換，並隨故事發展邀請世界各地的女演員演出。

湯告魯斯主演《職業特工隊》首集時，只是年僅33歲的小鮮肉。（《職業特工隊》電影劇照）

《職業特工隊》第七集即將上映，而湯告魯斯今年亦已經61歲。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

在《職業特工隊》第五、六集女主角Rebecca Ferguson再次冧莊主演，並於本集加入「卡特隊長」Hayley Atwell與「螳螂女」Pom Klementieff的同時，頭四集亦曾有不少知名度甚高、憑顏值與演技紅遍全球的女演員參演，究竟多年過後他們去向如何？以下立即為大家追踪《職業特工隊》系列女主角動向！

湯告魯斯早前攜同五位新舊女主演出席《職業特工隊：死亡清算上集》世界首映禮，女演員包括（前排左起）：Mariela Garriga、Rebecca Ferguson、Hayley Atwell、Pom Klementieff及Vanessa Kirby。（視覺中國）

元祖女主角Emmanuelle Béart

於1996年上映的《職業特工隊》首集，元祖女主角由法國女演員Emmanuelle Béart主演。當年33歲的Emmanuelle Béart，於電影中飾演IMF特工小隊的成員，同時是老隊長的嫩妻，形象非常媚惑誘人，但在老隊長「陣亡」後，卻與當年的「小鮮肉」湯告魯斯有不少曖昧戲份。

Emmanuelle Béart與湯告魯斯為《職業特工隊》的男女主角，但二人之間沒有明確的感情線。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart飾演湯告魯斯執勤的IMF特工小組中，特工組長的嫩妻兼成員之一，形象非常媚惑性感。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart與湯告魯斯在劇情中幾乎有床上戲。（《職業特工隊》電影劇照）

現年59歲的Emmanuelle Béart，曾有過兩段短暫的婚姻，均以離婚告終，並育有三名子女。然而她除了隨歲月年華老去，更因為曾經整容而顏值崩壞！Emmanuelle Béart曾於2012年公開反對整容，表示手術後遺症巨大，亦承認自己在1990年曾為嘴唇進行整容手術，並指對自己27歲所下的決定感到後悔。

Emmanuelle Béart曾承認於27歲時，為嘴唇進行整容手術。（Getty Images）

現年59歲的Emmanuelle Béart，顏值相比當年大大崩壞！（Getty Images）

Emmanuelle Béart因為自身經歷的緣故，成為反對整容的活躍分子。（Getty Images）

Emmanuelle Béart曾有過兩段短暫的婚姻，均失敗告終。（Getty Images）

Thandiwe Newton

由香港導演吳宇森執導、於2000年上映的《職業特工隊2》，由Thandiwe Newton飾演女主角。當年年僅28歲的Thandiwe Newton，於電影中飾演一位雙重間諜，並與湯告魯斯及Dougray Scott飾演的反派各有感情線，成為兩位男角之間的磨心。

Thandiwe Newton為《職業特工隊2》的女主角。（《業特工隊2》電影劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊2》裡與反派一同爭女，Thandiwe Newton與二人均有感情線，並因此成為雙重間諜。（《業特工隊2》電影劇照）

在主演《職業特工隊2》後，Thandiwe Newton的片約不斷，產量相當豐富，代表作包括2004年上映、被喻為其中一部最具人文關懷與文化議題匯聚的電影《撞車》（Crash）；現年50歲的Thandiwe Newton，過去十年積極在電影、電視劇雙線發展，代表作包括科幻電視劇鉅製《西方極樂園》（West World）。

Thandiwe Newton現年已經50歲。（Getty Images）

Thandiwe Newton曾主演人文關懷與文化意義深遠的著名電影《撞車》。（《撞車》電影劇照）

亨特太太Michelle Monaghan

2006年上映的《職業特工隊3》，由Michelle Monaghan飾演的最重要女主角Julia正式登場。Julia是《職業特工隊》系列中，特工Ethan Hunt第一位愛上的女角，更與她結婚、嘗試從特工生涯中退休，與她一同過隱居生活，然而野心家卻為了傷害Ethan Hunt而向Julia下手，導致二人在第三集身陷險境。

Michelle Monaghan與湯告魯斯在《職業特工隊3》裡飾演男女主角。（《職業特工隊3》電影劇照）

Michelle Monaghan與湯告魯斯飾演的Julia與Ethan Hunt，更於劇情中結婚並計劃隱居。（《職業特工隊3》電影劇照）

Michelle Monaghan在第三集登場後，在2018年上映的上集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fall Out）裡再度登場，雖然Julia一角早已換上新身份、隱居甚至結婚，但卻再次成為野心家為了傷害Ethan的途徑。

Michelle Monaghan於第六集再次飾演Julia一角，被野心家威脅傷害Ethan Hunt。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

Michelle Monaghan在主演《職業特工隊3》以外，參與不少美國本地大小製作，包括2015年上映的科幻喜劇《屈機起格命》（Pixels）。Michelle Monaghan雖然已年屆47歲，但外貌身型亦保養得宜，即使相隔12年重演Julia一角，與湯告魯斯同框，仍然不減當年銀幕夫妻的魅力。

Michelle Monaghan已年屆47歲，算是保養得宜。（Getty Images）

Michelle Monaghan至今仍然產量不少，活躍於電影及電視劇中。（Getty Images）

唯一華裔女特工Maggie Q

《職業特工隊3》除了Julia以外，Maggie Q飾演的IMF華裔女特工Zhen Lei亦是另一位重要女角色。Zhen Lei在電影中是IMF特工小隊裡唯一一名女性成員，她在任務中有不少輔助Ethan Hunt的時刻，不論身手、駕駛技術均非常了得。

Maggie Q飾演IMF特工小隊中，Ethan Hunt唯一一位華裔女性隊員，與湯告魯斯對手戲份不少。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q在電影中駕駛林寶堅尼，下車一幕非常性感。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q的角色除了駕駛技術了得，身手亦非常好。（《職業特工隊3》電影劇照）

Maggie Q生於美國，擁有愛爾蘭、波蘭、越南等多國血統，並以混血女演員身份於香港出道。在參演《職業特工隊3》前，Maggie Q的代表作莫過於與吳彥祖合作的《赤裸特工》，劇情中Maggie Q飾演一位危險的女殺手，擅長利用性感、媚惑的外型接近目標並執行刺殺任務。雖然《赤裸特工》的票房並不算成功，然而Maggie Q在電影中露點並跳豔舞的性感演出，至今仍為影迷津津樂道。

Maggie Q於《赤裸特工》跳豔舞的一幕非常經典。（《赤裸特工》電影截圖）

+ 8

「卡特探員」Paula Patton

於2011年上映的系列第四集《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol），由美國女演員Paula Patton飾演卡特探員，甫一登場已經是IMF特工小組的組長，但卻因為任務策劃失敗，而痛失同為特工的戀人，亦因此要協助Ethan Hunt越獄。

Paula Patton在電影中飾演卡特探員，與湯告魯斯之間沒有一條明確的感情線。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

電影中，Paula Patton最為觀眾深刻的一幕，必然為結尾在印度大亨的派對上，以超性感造型現身、情挑大亨以套取情報的一幕，雖然卡特探員與Ethan在劇情中並沒有正式的感情線，但他們的吻戲與在飛車途中換衫的戲份，仍然甚具火花。

Paula Patton與湯告魯斯於電影尾段出席印度媒體大亨的派對，造型非常性感。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Paula Patton飾演的卡特探員為了套取情報，出手引誘大亨。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

現年47歲的Paula Patton，曾經有過一段婚姻，與年少時結識的錄音師Robin Thicke於1993年拍拖，並於2005年結婚，育有一位兒子。然而在2014年，Paula Patton卻提入稟要求與丈夫離婚，指控丈夫虐待兒童、對她進行家暴、出軌及濫用酒精與藥物，及後於2017年取得獨子的撫養權。

Paula Patton現年47歲，保養仍然非常得宜。（Getty Images）

Paula Patton歷經一段婚姻，被相戀多年但有濫用酒精與藥物的丈夫家暴、虐兒及出軌。（Getty Images）

邦女郎Léa Seydoux

除了「卡特探員」，「邦女郎」Léa Seydoux亦有參演《職業特工隊：鬼影約章》，並於劇情中飾演惡名昭彰、只會以鑽石進行交易的女殺手Sabine Moreau，而她亦正是在劇情開首，槍殺IMF探員，令卡特探員痛失愛侶的殺手，是故Moreau最後被卡特探員在交手期間「意外」踢出窗口、從哈里發塔高空墮下致死，亦非無辜。

Léa Seydoux於電影中飾演性感但陰沉的女殺手。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Léa Seydoux在與「卡特探員」Paula Patton對打期間，被踢出窗戶、從哈里發塔墮樓而死。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Léa Seydoux在《職業特工隊：鬼影約章》裡角色戲份雖然不多，卻為她打開了從法國影壇進入荷里活的大門，此後她參演不少著名電影，代表作包括《接近無限溫暖的藍》（La vie d'Adèle）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）以及兩部占士邦電影《007：鬼影帝國》（Spectre）及《007：生死有時》（No Time to Die）。

Léa Seydoux近年非常活躍於大銀幕。（視覺中國）

Léa Seydoux曾主演同志電影《接近無限溫暖的藍》，亦是她的生涯代表作之一。（《接近無限溫暖的藍》電影劇照）