秘密入侵︱龍母第三集就死？　《鐵甲奇俠3》反派回復力驚世再現

Marvel最新劇集《秘密入侵》（Secret Invation）日前播出第三集，繼續由森姆積遜（Samuel Jackson）飾演的Fury局長阻止「斯克魯爾人」（Skrull）透過化身為地球人入侵地球的驚世陰謀。繼上集揭發原來地球有過百萬斯克魯爾人寄居的驚天秘密後，Fury局長與斯克魯爾前將軍兼好友Talos，繼續防範斯克魯爾叛軍的侵略行動，並與Talos的女兒、「龍母」Emilia Clarke飾演的佳亞（G'iah），一同從叛軍內部揭發下一步侵略行動。

在神盾局兩大要員在《秘密入侵》第一集陣亡後，Fury局長需要孤身上陣拆解斯克魯爾人的危機。（《秘密入侵》劇集劇照）

龍母Emilia Clarke飾演的佳亞，在人類與斯克魯爾叛軍之間，成為雙重間諜。（《秘密入侵》劇集劇照）

「龍母」驚喜加盟竟第三集就死？

憑《權力遊戲》（Game of Thrones）一炮而紅的「龍母」Emilia Clarke，於《秘密入侵》驚喜加盟MCU漫威電影宇宙，當時一度引起影迷哄動。而Emilia的角色佳亞，處於人類與斯克魯爾人之間，在兩鼓勢力周旋之間尋找族人生存方法，角色設定甚具立體感，亦因此成為劇集重中之重。

龍母Emilia Clarke加盟MCU《秘密入侵》，一度震驚影迷。（《秘密入侵》電影劇照）

上集，佳亞接受了父親Talos的勸說，協助他們尋找叛軍動亂陰謀的「底牌」，今集佳亞則在危急關頭向父親通風報訊，通知Talos與Fury局長擊落聯合國專機行動的取消暗語，成功化解危機，但卻正中叛軍首領的圈套，被識穿雙重間諜的身份。而叛軍首領Gravik得悉佳亞向她父親Talos通風報訊後，在叛軍大本營閘外攔截佳亞，並冷血地一槍擊殺佳亞，成為本集最震撼的結局！

佳亞雙重間諜的身份，引起斯克魯爾人叛軍首領Gravik的懷疑。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞向父親Talos通風報訊後，旋即逃亡，然而卻被Gravik攔截。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞竟在第三集被一槍擊殺。（《秘密入侵》劇集劇照）

《鐵甲奇俠3》超能力驚世重現

在Gravik領導斯克魯爾人陰謀叛變同時，Gravik嘗試利用基因科技令斯克魯爾人在「變身」外獲得更強超能力。劇情中，Gravik與Talos談判，並被Talos用餐刀刺穿手背，正當Talos談判破裂、憤而離場時，Gravik拖開被刺穿的左手，而傷口竟然在一度橙色光芒亮起後瞬間癒合！

Gravik與Talos談判期間，被Talos以餐刀刺穿左手。（《秘密入侵》劇集劇照）

Gravik割破的手掌在一度橙色光芒下瞬間癒合。（《秘密入侵》劇集劇照）

Gravik驚人的癒合能力，令在場的斯克魯爾人也感到震驚。（《秘密入侵》劇集劇照）

熟悉MCU的觀眾，定必會對這種癒合超能力感到眼熟。在Marvel早期作品《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）裡，野心家Aldrich Killian旗下的科研公司AIM，借助植物自然癒合的公式，研製出一種能夠加強身體癒合、更能夠噴火的超能力，令當時的鐵甲奇俠Iron Man出盡40套鐵甲奇俠裝甲夾擊才能險勝。

《鐵甲奇俠3》的反派Aldrich Killian透過基因進化科技，獲得驚人的癒合能力。（《鐵甲奇俠3》電影劇照）

Aldrich Killian的基因強化超能力令Iron Man也幾乎束手無策。（《鐵甲奇俠3》電影劇照）

Aldrich Killian透過基因強化後，除了癒合的超能力，更能夠噴火！（《鐵甲奇俠3》電影劇照）

而Killian及旗下超能人在受傷癒合的過程中，正正會出現類似該種橙色光芒，劇集裡最新出現的這種基因強化癒合能力，或許源自AIM遺留的基因強化科技，意味少數斯克魯爾人在變身的同時獲得強化癒合，將會變得更加難以消滅。