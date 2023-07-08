《不能說的秘密》落實翻拍日版　日系周杰倫桂綸鎂唔夠韓版好？

由周杰倫自編自導自演的電影《不能說的秘密》（2007），當年在亞洲大受歡迎，更於金馬獎上大放異彩，勇奪年度台灣傑出電影、最佳原創電影歌曲、最佳視覺效果獎三大獎項。電影早前已宣布開拍韓國版，將於今年內上映。而昨日再有消息證實將開拍日本版，演員已落實由男團SixTONES的京本大我，配搭女星古川琴音，演出周杰倫與桂綸鎂的角色，預計2024年上畫。



《不能說的秘密》都已經是16年前的作品。（《不能說的秘密》劇照）

導演大愛桂綸鎂

日版《不能說的秘密》，將由擅拍浪漫喜劇的河合勇人執導，他更稱非常喜歡該片，看畢已愛上桂綸鎂，還說一直有重溫。至於大家關心的男女主角，就交予SixTONES的京本大我，以及女星古川琴音。京本更表示已看過了周杰倫版本，表示很喜歡作品裡面的世界觀︰「邊看邊想『我也好想進入那個世界』，所以能接下這部片真的非常開心。」要演葉湘倫，最緊要彈得一手好琴，有接觸過鋼琴的京本，就為了電影加緊練習：「最近只要有時間就會拚命練習！」

桂綸鎂當年與周杰倫合作的電影《不能說的·秘密》以清純形象示人。（劇照）

周董當年自知年紀不少，這個故事再不拍，自己不會再有機會拍。（《不能說的秘密》劇照）

至於日版女主角古川琴音，從小學就已彈鋼琴，甚至稱在看文字劇本時，已恍惚聽到琴聲︰「第一次讀劇本時，就像可以從劇本聽見鋼琴聲的感覺，覺得這個故事真的很浪漫、很美。」她更與京本開始練習四手聯彈一幕，日版《不能說的秘密》預計明年夏天上映。

日版落實由男團SixTONES的京本大我，配搭女星古川琴音，演出周杰倫與桂綸鎂的角色，（網上圖片）

京本大我本身都有彈鋼琴。（網上圖片）

古川琴音是演技派演員，今次首當女主角。（網上圖片）

韓國選角更有話題

其實《不能說的秘密》在當年不止橫掃台灣，在韓國表現也非常亮麗，電影於2008年韓國上映，以當時周杰倫在當地知名度，其實只能以獨立電影模式上畫，但仍創下逾15萬的入場人次，更連續8年穩坐韓國影史最賣座台灣電影寶座，直至王大陸主演的《我的少女時代》上映才被超越。

韓國已公開首張劇照，都敬秀（右）與元真兒重現台版在唱片行一起聽歌的場景。(網上圖片)

《不能說的秘密》早在2017已拍板會翻拍韓版，由EXO的成員D.O.（都敬秀）及Netflix劇《地獄公使》女星元真兒演出，不過現時更成為賣點的，是曾愷玹一角，由憑《黑暗榮耀》知名度爆升，飾演少年版朴涎鎮的新生代演員辛叡恩演出，將再次發揮其妒忌之心的演繹，而導演就是《迴憶》的徐有玟，電影已在去年殺青，預計今年內上映。

憑《黑暗榮耀》知名度爆升，少年版朴涎鎮的辛叡恩，會演曾愷玹一角。(《黑暗榮耀》影片截圖)