掃毒3 | 劉青雲揭戲中造型背後故事　願與古天樂拍同志片：好主意

由劉青雲、古天樂、郭富城主演的電影《掃毒3：人在天涯》7月6日於內地率先上映，今次劉青雲一改正派形象，在戲中扮演毒梟，無論角色定造型都令人眼前一亮。近日他接受內地媒體訪問時，大談與已故美術指導余家安合作過程，以及生活中的自己。



青雲一改以往造型，留有一頭長捲髮與鬍鬚，非常型格。（劇照）

青雲曾經提及，當時片方給他劇本，告知角色是販毒的反派時，擔心他會介意以及觀眾是否能接受，但就觀眾反饋來看，幾乎對青雲有讚無彈，且非常喜歡他在戲中的造型，大讚捲髮與滿臉鬍鬚型格十足，這正是出自香港著名美術指導余家安之手。青雲在訪問中透露兩人背後的故事：「那個時候是疫情很嚴重的時候，我當時沒有剪頭髮，頭髮很長，他也沒剪頭髮，也很長，我們就一起聊這個角色，我就發現我跟他對這個角色的看法很相似，然後我就用了他給我的意見去處理。余家安對我是一個很重要的人，其實以前拍過很多電影都是他幫我造型，我覺得他對我信任，相信我。他也走了。」說完青雲無奈聳聳肩，他續指道，余家安在服裝方面給了很多建議：「穿的衣服類型很特別，很不一樣，還有他說我的頭髮長，就留了個鬍子，說這個角色應該是有點瘋癲的，就是有點不同。他是一個毒販，醉生夢死，跟正常人有點不一樣，我也同意。然後我就從他這個想法去想這個角色，他是一個沒有明天的人，他知道自己沒有好結果，亡命天涯這種。」

青雲表示如果重新選擇三個角色，他依然會揀做毒梟。（VCG）

今次是青雲同古天樂第17次合作，問及如果自己投資與對方拍戲，青雲就直言想不到，記者提議類似《春光乍洩》題材的電影後，他便笑言：「啊，也行！好主意！」

青雲指自己很難定義喜歡什麼類型的電影或角色，但見到劇本後，就會知道是否心水。（VCG）

除了是演技精湛的影帝之外，青雲還有另一個為人熟知的身份，就是「熱心市民劉先生」，他透露不開工的時候，也會去買菜、買外賣，做一些家務等：「因為疫情的關係，現在我知道我家裡所有的東西放在哪裡，吸塵機怎麼用，碗碟放在哪裡，以前我不太清楚，現在我記得我的房子每一個燈，按這個（開關）是亮這個（燈），以前我不太知道，現在我對自己家裡邊很清楚，會發現誒這個有問題，為什麼這個（開關）是按這個，這個不是這個呢？我就知道。」

青雲因疫情多了時間在家，對家中的事務更加了解。（VCG）

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