死侍3︱珍妮花嘉納重演黑天使 造型逼爆上圍邂逅前夫賓艾佛力
撰文：莫匡堯
出版：更新：
「史上最嘴賤」超級英雄死侍（Deadpool）去年宣傳拍攝第三部電影《死侍3》（Deadpool 3），並以此作為回歸MCU（漫威電影宇宙）的電影作品。
《死侍3》除了繼續由荷里活型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演、去年驚喜表示加盟兼回歸的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）以外，Marvel日前更透露多年前飾演「黑天使」Eleckra一角的珍妮花嘉納（Jennifer Garner）將會重演角色，震驚一眾超級英雄影迷！
珍妮花嘉納重演黑天使一角最震撼之處，莫過於她因為2003年首次於《夜魔俠》（Daredevil）裡飾演黑天使，而邂逅前夫賓艾佛力（Ben Affleck），並且於她的個人電影《黑天使》（Eleckra）上映同年，與賓艾佛力成婚，可惜婚姻最後於2018年告終。
現年51歲的珍妮花嘉納，在首次飾演黑天使時年僅31歲，正值顏值全盛時期，而黑天使的逼爆上圍的超性感戰鬥服造型，亦在超級英雄影迷心目中留下深刻的印象。
事隔近20年再次飾演黑天使一角，雖然傳聞指戲份僅與客串相若，然而年過半百亦保養得宜的珍妮花嘉納若再次穿起黑天使的制服，相信仍然相當美豔，相比當年青春少艾的形象亦別有一番風韻。