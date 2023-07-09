死侍3︱珍妮花嘉納重演黑天使　造型逼爆上圍邂逅前夫賓艾佛力

「史上最嘴賤」超級英雄死侍（Deadpool）去年宣傳拍攝第三部電影《死侍3》（Deadpool 3），並以此作為回歸MCU（漫威電影宇宙）的電影作品。

Marvel去年宣佈開拍《死侍3》，繼續由賴恩雷諾士主演，並於早前開拍。（《死侍2》電影劇照）

《死侍3》除了繼續由荷里活型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演、去年驚喜表示加盟兼回歸的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）以外，Marvel日前更透露多年前飾演「黑天使」Eleckra一角的珍妮花嘉納（Jennifer Garner）將會重演角色，震驚一眾超級英雄影迷！

由珍妮花嘉納飾演的黑天使Elektra，將會再次於《死侍3》驚喜登場。（《夜魔俠》電影造型照）

珍妮花嘉納重演黑天使一角最震撼之處，莫過於她因為2003年首次於《夜魔俠》（Daredevil）裡飾演黑天使，而邂逅前夫賓艾佛力（Ben Affleck），並且於她的個人電影《黑天使》（Eleckra）上映同年，與賓艾佛力成婚，可惜婚姻最後於2018年告終。

珍妮花嘉納與前夫賓艾佛力於拍攝《夜魔俠》邂逅，二人2005年結婚並於2018年終結。（視覺中國）

珍妮花嘉納於電影中飾演黑天使，而前夫賓艾佛力則為男主角夜魔俠。（《夜魔俠》電影劇照）

當年珍妮花嘉納與賓艾佛力於電影中亦飾演情侶。（《夜魔俠》電影劇照）

現年51歲的珍妮花嘉納，在首次飾演黑天使時年僅31歲，正值顏值全盛時期，而黑天使的逼爆上圍的超性感戰鬥服造型，亦在超級英雄影迷心目中留下深刻的印象。

珍妮花嘉納現年51歲。（視覺中國）

珍妮花嘉納不論身材或五官也保養得宜。（視覺中國）

珍妮花嘉納當年飾演黑天使，逼爆上圍的制服令人印象深刻。（《夜魔俠》電影劇照）

珍妮花嘉納後來主演角色自傳電影《黑天使》。（《黑天使》電影劇照）

當時珍妮花嘉納的《黑天使》制服由黑色改為紅色。（《黑天使》電影劇照）

珍妮花嘉納主演的《黑天使》，形象一樣性感。（《黑天使》電影劇照）

事隔近20年再次飾演黑天使一角，雖然傳聞指戲份僅與客串相若，然而年過半百亦保養得宜的珍妮花嘉納若再次穿起黑天使的制服，相信仍然相當美豔，相比當年青春少艾的形象亦別有一番風韻。