台北電影獎︱完整得獎名單　王柏傑首度封帝上台爆粗︰Fxxk！

華語影壇年度盛事「第25屆台北電影節頒獎禮」今日（8日）舉行，典禮雲集一眾台灣電影演員及幕後製作人員，在星光熠熠的紅地氈舉行過後，萬眾期待的各大電影獎項亦逐一出爐！

「第25屆台北電影節頒獎禮」最佳女配角獎由老牌演員楊麗音奪得。（直播截圖）

本屆台北電影節四大演技獎項，分別由王柏傑憑《疫起》首度封帝、陸小芬憑《本日公休》封后，而最佳男女配角獎則分別由《本日公休》傅孟柏及《一家子兒咕咕叫》老牌女演員楊麗音獲得。

「第25屆台北電影節頒獎禮」最佳女主角獎由《本日公休》陸小芬奪得。（直播截圖）

「第25屆台北電影節頒獎禮」最佳男配角獎由《本日公休》傅孟柏奪得。（直播截圖）

首度封帝的王柏傑，於宣布得獎時在台下激動掩面，上台從頒獎嘉賓手上接過獎座後，滿眶熱淚、竟真情流露地爆粗：「Fxxk！」引起台下一陣大笑哄動！王柏傑在發表感言時亦表示自己15年前奪下台北電影節「最佳新演員」獎，如今33歲終於封帝，他亦向未有出席典禮的張孝全高呼：「張孝全！我得獎了！」

「第25屆台北電影節頒獎禮」最佳男主角獎由《疫起》王柏傑奪得，他上台接過獎座後更激動爆粗。（直播截圖）

「第25屆台北電影節頒獎禮」憑《疫起》首封影帝的王柏傑，在台下得知獲獎後表現激動。（直播截圖）

以下為「第25屆台北電影節頒獎禮」完整得獎名單：

百萬首獎：《鑽石水族世界》

最佳劇情片：《哈勇家》

最佳男主角：《疫起》王柏傑

最佳女主角：《本日公休》陸小芬

最佳男配角：《本日公休》傅孟柏

最佳女配角：《一家子兒咕咕叫》楊麗音

最佳新演員：《青春並不溫柔》葉曉霏、《哈勇家》洪金輝

最佳導演：《疫起》林君陽

最佳編劇：《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪

最佳攝影：《罪後真相》王均銘

最佳剪輯：《哈勇家》陳建志

最佳視覺效果：《疫起》嚴振欽、嚴罡風創意映像有限公司

最佳美術設計：《疫起》黃美清、涂碩峯

最佳造型設計：《查無此心》施筱柔、張甫丞

最佳配樂：《查無此心》楊琬茜

最佳聲音設計：《一家子兒咕咕叫》杜篤之、江宜真、陳煜杰

最佳紀錄片：《鑽石水族世界》

最佳短片：《大日子》

最佳動畫片：《鷺鷥河》

卓越貢獻獎：劇照師劉振祥

傑出技術：《疫起》Kittichon KUNRATCHOL、王嘉盈（特效化妝造型）