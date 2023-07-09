台北電影獎︱完整得獎名單 王柏傑首度封帝上台爆粗︰Fxxk！
撰文：莫匡堯
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華語影壇年度盛事「第25屆台北電影節頒獎禮」今日（8日）舉行，典禮雲集一眾台灣電影演員及幕後製作人員，在星光熠熠的紅地氈舉行過後，萬眾期待的各大電影獎項亦逐一出爐！
本屆台北電影節四大演技獎項，分別由王柏傑憑《疫起》首度封帝、陸小芬憑《本日公休》封后，而最佳男女配角獎則分別由《本日公休》傅孟柏及《一家子兒咕咕叫》老牌女演員楊麗音獲得。
首度封帝的王柏傑，於宣布得獎時在台下激動掩面，上台從頒獎嘉賓手上接過獎座後，滿眶熱淚、竟真情流露地爆粗：「Fxxk！」引起台下一陣大笑哄動！王柏傑在發表感言時亦表示自己15年前奪下台北電影節「最佳新演員」獎，如今33歲終於封帝，他亦向未有出席典禮的張孝全高呼：「張孝全！我得獎了！」
以下為「第25屆台北電影節頒獎禮」完整得獎名單：
百萬首獎：《鑽石水族世界》
最佳劇情片：《哈勇家》
最佳男主角：《疫起》王柏傑
最佳女主角：《本日公休》陸小芬
最佳男配角：《本日公休》傅孟柏
最佳女配角：《一家子兒咕咕叫》楊麗音
最佳新演員：《青春並不溫柔》葉曉霏、《哈勇家》洪金輝
最佳導演：《疫起》林君陽
最佳編劇：《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪
最佳攝影：《罪後真相》王均銘
最佳剪輯：《哈勇家》陳建志
最佳視覺效果：《疫起》嚴振欽、嚴罡風創意映像有限公司
最佳美術設計：《疫起》黃美清、涂碩峯
最佳造型設計：《查無此心》施筱柔、張甫丞
最佳配樂：《查無此心》楊琬茜
最佳聲音設計：《一家子兒咕咕叫》杜篤之、江宜真、陳煜杰
最佳紀錄片：《鑽石水族世界》
最佳短片：《大日子》
最佳動畫片：《鷺鷥河》
卓越貢獻獎：劇照師劉振祥
傑出技術：《疫起》Kittichon KUNRATCHOL、王嘉盈（特效化妝造型）