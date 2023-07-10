怪物︱香港累積票房破500萬　是枝裕和舉行視像映後談與觀眾互動

《怪物》上映至昨日(7月9日)18天，票房累積積達$5,897,953港元，已超越去年是枝裕和的前作《孩子轉運站》（BROKER），成為是枝裕和香港票房第2位，僅次於最賣座的《小偷家族》。多謝全港觀眾入場支持超過77,000人次！是枝裕和、坂元裕二、坂本龍一終極聯手打造的康城影展最佳劇本得獎作品《怪物》，好評熱映第三周！

是枝裕和執導新作《怪物》於香港上映後，累積超過500萬票房。（《怪物》電影劇照）

上周六(7月8日)是枝裕和導演特別安排時間透過ZOOM跟香港觀眾見面！安樂影片假圓方 PREMIERE ELEMENTS戲院舉行「《怪物》是枝裕和導演映後談 特典場」，導演是枝裕和以視像出席映後分享，由音樂人/DJ黃志淙擔任主持人，帶領全場300多位觀眾跟導演互動！

《怪物》於香港舉行映後談特別場，導演是枝裕和透過Zoom與現場粉絲對談。（電影公司提供）

是枝裕和與現場超過300位《怪物》觀眾互動。（電影公司提供）

原來不少現場觀眾都已經看過《怪物》不止一次，有位觀眾更已看六次！志淙也帶了不少私人珍藏的黑膠碟公諸同好，包括最敬愛的坂本龍一多部作品的原聲大碟，他問是枝裕和最愛坂本龍一哪一部電影配樂？令導演費煞思量......因為喜歡的太多！最終是枝裕和選了《東尼瀧谷》。

與《怪物》香港觀眾對談期間，是枝裕和被問及最愛坂本龍一的配樂，最後選擇了《東尼瀧谷》。（電影公司提供）

有觀眾問到，導演認為坂元裕二今次為《怪物》寫的對白中哪一句令他最深刻？是枝裕和表示是音樂室中校長（田中裕子 飾）談幸福那一段：「只有某些人才能擁有的，稱不上幸福。別人怎說，根本沒關係。幸福是每個人都可以擁有的。」導演更補充，有時電影想要傳達的是言語難以言表的，所以他特別請觀眾留意，他認為《怪物》最關鍵的不是任何一句對白，而是三度響起的號角聲，以聲音推動了整部電影劇情的發展。大家又有留意到那號角聲嗎？是時候再度入場欣賞細節豐富的《怪物》！