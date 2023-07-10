芭比︱呢位歌星搶盡主角首映禮風頭　神奇女俠姬嘉鐸露側胸超省鏡

由金像級女導演Greta Gerwig執導新作《芭比》（Barbie），由瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）等主演，電影將於7月20日在香港上映，並於今日（10日）在洛杉磯舉行首映禮。

《芭比》電影今日於洛杉磯舉行首映禮，出席的男女主角與一眾荷里活巨星，在進場前踏上紅地氈。（視覺中國）

《芭比》首映禮前的紅地氈環節，邀請到一眾主角與荷里活演員、歌手一同出席，其中女主角瑪歌羅比以一身黑色平口長裙高雅現身，並配戴一串重量級閃鑽項鏈，與身穿粉紅色西裝男主角賴恩高斯寧一同亮相，然而卻被一位同場歌手搶盡風頭。

《芭比》電影男女主角賴恩高斯寧與瑪歌羅比，一同現身首映禮紅地氈。（視覺中國）

瑪歌羅比以一身黑色平口長裙現身《芭比》首映禮。（視覺中國）

瑪歌羅比於《芭比》首映禮配襯的一串重量級鑽石項鏈，非常高貴耀目。（視覺中國）

現年29歲的美國流行歌手Ava Max，今日以一身淺藍色兩截裙裝現身，然而上衣剪裁非常性感，露出逼爆上圍及結實腹肌，加上Ava Max留有一頭柔順金色長髮，令她仿如一位真人版芭比玩偶，成為全場鏡頭焦點，搶盡一眾女主角的風頭。

美國流行歌手Ava Max以一身粉藍色兩截長裙現身《芭比》首映禮。（視覺中國）

Ava Max在《芭比》首映紅地氈上大晒豐滿上圍及結實腹肌，搶盡男女主角風頭。（視覺中國）

留有一頭金色長髮、身材曲線玲瓏的Ava Max，極似一具真人版芭比玩偶。（視覺中國）

同埋於《芭比》首映禮現身的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot），雖然已為三子之母，但於紅地氈登場時仍然非常美艷動人，身材從沒走樣的姬嘉鐸，身穿一件皮質背心短裙，前擺摺疊層次豐富之餘，上身亦自信地露出側胸，結實的線條全無贅肉，非常省鏡！

姬嘉鐸以一身皮質直間連身短裙現身《芭比》首映禮。（視覺中國）

姬嘉鐸的造型似乎相當密實，卻原來特意露出側胸。（視覺中國）

姬嘉鐸雖然年近40，但卻絲亮不見樣貌或身材走樣。（視覺中國）

姬嘉鐸的性感造型大晒側胸，絲毫未見結實線條有一絲贅肉。（視覺中國）

姬嘉鐸雖然已是三子之母，身型依然Keep得好好。（視覺中國）