芭比︱呢位歌星搶盡主角首映禮風頭 神奇女俠姬嘉鐸露側胸超省鏡
撰文：莫匡堯
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由金像級女導演Greta Gerwig執導新作《芭比》（Barbie），由瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）等主演，電影將於7月20日在香港上映，並於今日（10日）在洛杉磯舉行首映禮。
《芭比》首映禮前的紅地氈環節，邀請到一眾主角與荷里活演員、歌手一同出席，其中女主角瑪歌羅比以一身黑色平口長裙高雅現身，並配戴一串重量級閃鑽項鏈，與身穿粉紅色西裝男主角賴恩高斯寧一同亮相，然而卻被一位同場歌手搶盡風頭。
現年29歲的美國流行歌手Ava Max，今日以一身淺藍色兩截裙裝現身，然而上衣剪裁非常性感，露出逼爆上圍及結實腹肌，加上Ava Max留有一頭柔順金色長髮，令她仿如一位真人版芭比玩偶，成為全場鏡頭焦點，搶盡一眾女主角的風頭。
同埋於《芭比》首映禮現身的「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot），雖然已為三子之母，但於紅地氈登場時仍然非常美艷動人，身材從沒走樣的姬嘉鐸，身穿一件皮質背心短裙，前擺摺疊層次豐富之餘，上身亦自信地露出側胸，結實的線條全無贅肉，非常省鏡！