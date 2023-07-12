《兒凶︰血色大門》劇情+前作提要　Lambert家兒子成今集受害者

《兒凶》系列全球票房大賣，今年來到第五回，驚慄大師温子仁再次率領《兒凶》、《詭屋驚凶實錄》及《恐懼鬥室》賣座幕後班底，聯同頭兩集原班人馬驚嚇回歸！新一集《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）由鬼王柏德烈韋遜主演並首次執導，嚇破膽呈獻，誓要挑戰恐怖新極限！

延續《兒凶》及《兒凶續集》，這次再聚焦林拔一家，當初受到惡靈侵擾的大仔戴爾頓已升上大學，本以為已經擺脫陰魂糾纏的佐舒，為了一了百了，唯有聯同兒子闖進陰森靈異的暗界最深處，一步一步揭開塵封多年的家族闇黑過去，面對前所未見的夢魘恐懼，才能終結一切！

由男主角化身成導演，今次創作更貼身。（《兒凶︰血色大門》劇照）

（《兒凶︰血色大門》劇照）

前作提要

要入場看今集，要先回到《兒凶續集》（Insidious: Chapter 2）的結尾，林拔（Lambert）一家，佐舒（Josh）（柏德烈韋遜Patrick Wilson 飾）和戴爾頓（Dalton）（泰辛普金斯Ty Simpkins 飾）從多次進入暗界（The Further）的旅程中倖存下來，戴爾頓曾被惡魔綁架，佐舒出手救了他，自己卻被困暗界，還被鬼魂附身，而那鬼魂，利用佐舒的身體橫衝直撞地，試圖殺死他的家人。而且戴爾頓冒死回到暗界尋找他『真正』的父親決意將他帶回來。

作為溫子仁作品，電影變成系列作，拍到第五集。（《兒凶》劇照）

身為男主角的韋遜，今次身兼導演，第一樣要想就是在《兒凶續集》之後，還有什麼可以和林拔一家一探索呢？於是他想到以佐舒的身份回歸系列，並當上導演製作《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）。

時間線回到第二集結尾

繼兩部前傳之後，這次事件在第二集事件發生十年後…… 佐舒和蓮妮（Renai）（蘿絲拜恩Rose Byrne 飾）已經離婚了，佐舒努力拼湊出一種似乎有他無法填補的重大漏洞的生活。戴爾頓已是年青人，正前往東岸一所藝術學院就讀，而他與父親的關係依然緊張。「發生上次的事件後，他倆變得生疏，兩父子無法表達他們想改善關係的意圖，因為，他們根本不知問題出在哪裡。」韋遜說。

其實在《詭屋驚凶實錄》系列前，溫子仁曾經製作了《兒凶》。雖然全球票房只有約9,700萬美元，但電影的成本只需要150萬美元。（《兒凶》劇照）

為傳奇寫上句號

今次最特別的地方，是電影由男主角柏德烈韋遜執導，亦是他的首次執導。韋遜直言他以溫子仁（James Wan）作為榜樣，「溫子仁不斷地提醒我：要主宰整個製作。你想講什麼故事？你對電影有甚麼程度的熱情和理解？」劇本方面，曾為《月光光殺清光》編劇的史葛添士（Scott Teems）則為電影創作故事，身為系列的始創者溫子仁表示，利雲紐（Leigh Whannell）編寫了多部《兒凶》電影，更執導了第三集《兒凶第三回》，這經驗對韋遜來說絕對是正面影響，「在某些方面，利雲紐的意見比我對韋遜更有幫助，因為他執導了第三集，他知道身負成功電影系列『特許經營權』的身份製作電影是什麼感覺。我敢肯定，韋遜對對這部電影有著非常強大的願景。」

今次故事會返到第二集開始講起。（《兒凶︰血色大門》劇照）

溫子仁續說，「何況，他將親自回歸扮演佐舒，在我們（連利雲紐在內）共同創造的世界觀上進行創作，加入他自己有創意的想法。我們談論了很多不同面向的點子 — 故事、角色、基調、恐懼程度…… 希望他憑著此作能有進一步的發展。」

恐怖家族「回歸」

柏德烈韋遜今次執導有份參演的《兒凶》，在創作上涉及他表演時某些狀態的定位。「林拔一家，原為普通家庭，卻遭逢巨變，令他們受到超乎想象的創傷！佐舒還要穿越到另一次元與惡魔戰鬥！這樣的角色，讓我由常態的情緒，演到去難以想象的瘋狂狀態。我就是喜歡這樣『推』自己，無論是肉體還是情感層面亦然。」

（《兒凶︰血色大門》劇照）

《兒凶：血色大門》以Lambert家的兒子展開故事。（劇照）

柏德烈在情緒上的平衡，就如電影的主題一樣 — 是一場光明與黑暗的角力，藉此面對創傷：「所有關於剛才提及到的課題的種子，已在第一集裡悄悄撒下，現在，算是取得成果了。」

韋遜續說，任何導演都希望能發展出自己的固定班底，找到延續創作力度的方法，韋遜今次的目標是延續溫子仁在《兒凶續集》給觀眾帶來的懾人視覺體驗，「我搜索《兒凶續集》舊鏡頭、毛片、棄用的材料，看看是否有一個或兩個鏡頭凸顯著主觀視角，然後，我要順著那個氛圍做相反的事情，試圖去凸顯另一種張力。」就這樣，韋遜又回到了前兩部電影去找出更多關鍵的恐怖密碼，「我亦希望給觀眾『林拔家三部曲』完滿結束的感覺。」

（《兒凶︰血色大門》劇照）

藝術創作帶出恐怖之源

韋遜以《兒凶：血色大門》的故事道出他本身藝術學院的某種經歷 — 藝術家如何透過創作自我追尋，以了解想成為怎樣的藝術家。「我與利雲紐、史葛添士研究劇本時時，都認同將戴爾頓設定成藝術家是有道理的，因為，藝術是第一集的核心材料，所以，戴爾頓所就讀的應該是藝術學校，在那裡他透過學習和際遇而踏上了解真正自我的路。這就是音樂/藝術學校存在的真正意義 — 讓你找到自己作為藝術家的聲音。」

第一集《兇凶》已是13年前的故事。（《兇凶》海報）

因為戴爾頓在藝術學校上學，韋遜有機會透過畫面和藝術創作，將故事的隱喻展現出來，「什麼是光明與黑暗的對比，藝術家如何透過創作『平衡』他們生活中體會的光明與黑暗？」一上大學，戴爾頓就遇到了基斯（Chris） ，一個有趣、性格爽朗的年輕女生，他立即與她建立了聯繫。當戴爾頓開始新的生活 — 作為一個成年人 — 基斯作為朋友、知己陪伴在側。飾演這個角色的是女演員辛克萊丹尼爾（Sinclair Daniel），她是紐約大學戲劇學院的畢業生。「演恐怖片絕不容易，特別像基斯這樣的角色 — 她必須成為觀眾的耳目、戴爾頓夥伴，她自身也經歷了一些痛苦。」韋遜說。

+ 1

在大學裡，戴爾頓遇上一位讓他敬仰的教授，這位教授經常激勵她的學生探索自己性格的優秀與黑暗兩個面向，而這挑戰竟然導致戴爾頓重返暗界（The Further）。韋遜說，每位年輕藝術家都有一位啟蒙老師，將他們推出舒適圈，更有質量地發展他們的藝術，「了解藝術創作的真貌，是作為藝術家的基本條件。」擁有一個能推動戴爾頓創作力度的角色很有用，「我的朋友Ricky Mujica為這電影畫了所有戴爾頓的作品 — 所有電影中出現的繪畫和素描。」泰辛普金斯說。