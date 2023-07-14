職業特工隊7︱Ethan Hunt專勊死女伴　神秘女子Marie究竟係邊個？

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），早前於香港上映，大受觀眾歡迎。電影除了由湯告魯斯、Rebecca Ferguson、Vanessa Kirby及Simon Pegg等舊班底主演，亦加入了由「卡特隊長」Hayley Atwell、「螳螂女」Pom Klementieff飾演的新角色，以及全新的反派加百列。

由湯告魯斯主演的新作《職業特工隊：死亡清算上集》，早前已於香港上映。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

電影上映前於羅馬舉行的首映上，湯告魯斯攜同五大女主角一同現身，而最後一位便是觀眾最陌生的臉孔Mariela Garriga，在電影裡飾演Marie一角。儘管在電影中戲份甚少，現身的畫面僅以秒作計算，Marie的身份依然被受影迷的關注，紛紛探討她的身份，以及與男主角Ethan Hunt過去的關係。

以下內容含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透成分，未入場的觀眾慎入！

湯告魯斯攜同五位新舊女主演出席《職業特工隊：死亡清算上集》世界首映禮，女演員包括（前排左起）：Mariela Garriga、Rebecca Ferguson、Hayley Atwell、Pom Klementieff及Vanessa Kirby。（視覺中國）

為了進一步揭開男主角Ethan Hunt在第一集《職業特工隊》前的經歷，第七集加入了Marie一角，作為Ethan與反派加百列之間的牽絆，劇情提到加百列在地下水道裡殺死了Marie，並插贜嫁禍予Ethan，當時犯下「謀殺」罪的Ethan在判刑以外，獲得加入IMF成為特工的選擇，並希望借助IMF的情報資源尋找加百列，為Marie報仇。

女主演Mariela Garriga，於《職業特工隊：死亡清算上集》裡飾演Marie，戲份僅有數秒。（視覺中國）

女主演Mariela Garriga，於《職業特工隊：死亡清算上集》裡飾演Marie，戲份僅有數秒。（視覺中國）

Marie一角出現於《職業特工隊：死亡清算上集》的橋段極少，她的背景亦未有在電影其他部分得到補充，Marie亦從未於任何前作裡登場，但從Ethan在劇情裡的反應可估計，Marie應為Ethan加入IMF前的戀人。而為了進一步披露Ethan的經歷與推動他成為最一流特工的動力，Marie於第八集的戲份相對亦會更多，意味回憶戲份場景比重亦會增加。

據了解，Marie應為Ethan Hunt加入IMF前的女朋友。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影角色海報）

Ethan Hunt「劏豬凳」循環

Marie一角在《職業特工隊：死亡清算上集》開首被殺、扣連Rebecca Ferguson飾演的Ilsa Faust在劇情中段被殺的兩段情節，重啟Ethan Hunt「勊死女伴」的劇情循環。在《職業特工隊3》，Julia因為嫁給Ethan，因此被綁架及幾乎被殺，雖然他們為了「大義」而離婚，但到第六集末仍然被捲入核彈危機中，幾乎在義診期間喪生。而Ilsa Faust的死、Hayley Atwell飾演的Grace在新作片末要被Ethan捨棄、落在IMF手中，亦似乎是「劏豬凳」循環的接班人。

Michelle Monaghan飾演的Julia，於第六集再次被野心家威脅傷害Ethan Hunt。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

Ilsa Faust與Ethan Hunt墮入愛河後，亦難逃被殺的宿命。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

不論Ethan與任何女主角產生感情，似乎亦無法逃避過「劏豬凳」的循環，相信不論是循環的始祖Marie、抑或是最新接班人Grace，在下集《職業特工隊：死亡清算下集》將會令Ethan身陷更大的命運與抉擇危機。