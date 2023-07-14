職業特工隊7︱Kittridge事隔25年回歸　拆解突變CIA局長箇中經歷

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），早前已於香港上映，大受觀眾歡迎。電影除了由湯告魯斯、Rebecca Ferguson、Simon Pegg等舊班底主演，亦驚喜帶回首集由Henry Czerny飾演的IMF局長Eugene Kittridge，並成為CIA（中情局）的局長，取代上集由艾力寶雲（Alec Baldwin）飾演、於任務期間喪生的Hunley秘書長。

湯告魯斯於《職業特工隊：死亡清算上集》帶領一眾舊班底回歸系列新作。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影預告截圖）

曾演出首集《職業特工隊》的Henry Czerny，於最新一集重演Kittridge一角，並晉升為CIA局長。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

電影散場時，相信不少熟悉《職業特工隊》系列的觀眾均會疑惑，由1996年原版《職業特工隊》至今，Kittridge缺席了五部電影劇情，他作為IMF局長的職能亦先後被幾任秘書長取代，而Kittridge再度現身時竟成為了另一個情報局的局長，觀眾難免滿腦子問號。

以下內容含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透，未入場的觀眾慎入！

Henry Czerny於首集飾演IMF負責人Kittridge。（《職業特工隊》電影劇照）

Kittridge遠離IMF、晉升到CIA

第一集《職業特工隊》劇情中，Kittridge作為IMF局長，懷疑Ethan為特工隊裡的叛徒，在一家餐廳中正面質詢Ethan的忠誠，並驅使Ethan以爆炸香口膠炸開魚缸逃離現場，即使最後Ethan以「直播眼鏡」揭發特工隊長才是叛徒，亦令Kittridge與IMF一眾特工信任破裂。

《職業特工隊》首集中，Ethan Hunt是一位不太能服從上級指令的特工。（《職業特工隊》電影劇照）

據外媒報道，Henry Czerny接受訪問時分享，Kittridge在過去的25年一直在觀察Ethan，他表示Ethan就好像一團難以操控的火：「如果你放任一團火隨心而行，你就會闖出大禍！」

飾演Kittridge一角的Henry Czerny接受訪問時表示，角色Kittridge在過去的25年中一直在觀眾Ethan Hunt的一舉一動。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

Henry Czerny亦補充指：「Kittridge在首集被Ethan教訓，讓他找出叛徒的真實身份與捉拿叛徒，於是Kittridge就花了25年時間以不同情報部門作為跳板，避免重蹈覆徹。」意味在《職業特工隊：死亡清算上集》，Kittridge帶着全新的技能與認知回歸，並帶着不再被Ethan牽着鼻子走的態度，正是電影最後的效果。而根據《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fallout），原本是CIA局長的Hunley秘書長，從CIA轉職到IMF被外界認為是降職，而Kittridge由第一集的IMF負責人成為第七集的CIA局長亦意味在25年中，他不斷爭取晉升機會。

為了不再被Ethan Hunt牽着鼻子走，Kittridge在25年間不斷晉升，並以全新的技能與態度處理Ethan放任的行動風格。（《職業特工隊》電影劇照）

CIA局長另謀高就

在Hunley秘書長於第六集轉職到IMF成為秘書長後，CIA局長則由非裔女演員Angela Bassett飾演的Erika Sloane取代。在第七集劇情中，Kittridge成為CIA局長，Erika Sloane原來則另謀高就，在電影其中一幕，Erika的相片出現在場景內，並以美國國旗為背景，有評論表示此舉暗指Sloane正在競選總統，後續或許將於下集揭曉。