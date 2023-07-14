秘密入侵︱龍母好彩冇死反得超能力　Iron Man最好朋友竟為外星人

Marvel最新一輯劇集《秘密入侵》（Secret Invation）日前播出第四集，繼續由森姆積遜（Samuel Jackson）飾演被「炒魷」的神盾局Fury局長，阻止「斯克魯爾人」（Skrull）透過化身為地球人入侵地球的驚世陰謀。繼上集Fury局長與斯克魯爾人戰友Talos阻止核彈危機後，Fury局長再次一夫當關，在毫無特工後援下搗破斯克魯爾人的陰謀。

Marvel最新劇集《秘密入侵》裡，Fury局長需要孤身上陣拆解斯克魯爾人的危機。（《秘密入侵》劇集劇照）

「龍母」好彩冇死

在上集結尾被揭發雙重間諜身份，「龍母」Emilia Clarke飾演的佳亞，被斯克魯爾叛軍首領Gravik槍殺，震驚一眾期待「龍母」加盟MCU的觀眾！幸好原來佳亞早有先見之明，在揭發核彈陰謀之餘，希望帶同Gravik改造「超級斯克魯爾人」的秘密離開，於是自行闖入改造機器中，並獲得《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）由反派集團AIM研究出的超級復原能力，於是在Gravik槍下得以存活，總算讓影迷鬆一口氣！

「龍母」Emilia Clarke飾演的佳亞，在上集被斯克魯爾叛軍首領射殺後，被打回原型。但今集她的「屍身」上竟然冒出橙紅色光芒，原來佳亞竟擁有《鐵甲奇俠3》裡的超級復原能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

Emilia Clarke飾演的佳亞早有先見之明，要在身份被揭的同時，帶走「超級斯克魯爾人」的最大秘密，於是自行啟動機器改造自己。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞於機器改造裡得到了超級復原能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

見到Emilia Clarke「復活」，相信觀眾都輕一口氣！（《秘密入侵》劇集劇照）

Iron Man最好朋友竟然係外星人

除了Iron Man第三集的超級復原能力重現外，Iron Man最好的朋友羅德上校（James Rhodes），在《秘密入侵》作為配角登場，亦佔重要劇情角色。羅德上校除了在上一集自願代表美國政府出面革除Fury局長的職位外，今集亦繼續隱瞞Fury在莫斯科爆炸中現身的閉路電視片段，但卻極力阻止Fury染指事件。

「鋼鐵愛國者」羅德上校，繼續以配角身份於《秘密入侵》裡作為美國政府的代表，竭力阻止Fury局長染指事件。（《秘密入侵》劇集截圖）

然而在第四集劇情中段，Fury局長闖入羅德上校的酒店房間，當時一位斯克魯爾女性在沐浴，出來時卻竟然是羅德上校！作為Iron Man最好的朋友，羅德上校從《鐵甲奇俠》首集早已登場，一直以助手角色協助Iron Man戰鬥，如今卻竟然透露是一位斯克魯爾人，令一眾熟悉Marvel作品的影迷震驚。

劇情中段，有一位斯克魯爾年輕女性在沐浴。（《秘密入侵》劇集截圖）

該位斯克魯爾女性從未在劇集其他部份出現過。（《秘密入侵》劇集截圖）

斯克魯爾女性在沐浴後，照鏡期間，竟突然在鏡前化身。（《秘密入侵》劇集截圖）

該位沐浴的斯克魯爾女性，竟然化身成為Iron Man最好的朋友羅德上校。（《秘密入侵》劇集截圖）

Fury局長當時已闖入羅德上校的酒店房間，但未有發現一門之隔的秘密。（《秘密入侵》劇集截圖）

Fury局長的出現，嚇羅德上校一個措手不及。（《秘密入侵》劇集截圖）

然而，劇集中早已有斯克魯爾人囚禁官方要員、冒充其身份行事的前科，雖然羅德上校作為鋼鐵愛國者，戰鬥力已達到復仇者級別，但被身份難以辨認的斯克魯爾人誘騙、失手被擒的機會仍然存在。究竟羅德上校由始至終是否斯克魯爾人，抑或他被斯克魯爾間諜囚禁並冒充，觀眾必定要留意劇集發展！