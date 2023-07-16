職業特工隊7︱圓滿結局令觀眾疑惑　導演親爆︰全因湯告魯斯堅持

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）已陸續於香港及全球各地上映。不少已入場的觀眾在觀映後均於網絡上分享對電影的看法，主流聲音對湯告魯斯今集表演的動作特技感到驚喜並對視覺效果十分滿意，然而亦有意見表示電影作為「死亡清算」的上半部，未留有足夠關鍵抉擇等劇情懸念，留待下半部進行拆解，略嫌過於「完滿」。

以下內容含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透成份，未入場的觀眾慎入！

由湯告魯斯主演的《職業特工隊：死亡清算上集》陸續於全球各地上映。（視覺中國）

《職業特工隊：死亡清算上集》在全球各地上映後，觀眾對湯告魯斯表演的高難度動作特技均感到滿意。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

對於觀眾評價結局沒有太大懸念，男主角Ethan Hunt得到開啟超級人工智能「個體」的鎖匙兩半、Hayley Atwell飾演的女主角Grace鐵定加入IMF、大反派加百列的精心計劃失敗告終等元素，《職業特工隊：死亡清算上集》的導演Christopher McQuarrie近日在受外媒訪問時，對相關看法作出回應，更意外地透露原來是出於湯告魯斯的堅持！

《職業特工隊：死亡清算上集》導演Christopher McQuarrie透露，電影得到「完滿」結局原來源自湯告魯斯的堅持。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

導演Christopher McQuarrie接受外媒專訪時開腔回應，表示湯告魯斯再三反對電影以開放式結局作結，他分享指：「我們終結電影的地方，是按照我們一直打算終結的方式。如何終結這個故事曾經是我們一大謎團，而且令湯告魯斯在整個製作過程中徹夜難眠。他經常會走來對我說『這不能以懸念終結，要有一種滿足感！』觀眾需要感到完滿，而湯告魯斯亦不斷反覆思考結尾一幕，並對這個結局的完滿程度感到焦慮，抑或會讓觀眾感到具有一定的開放性。我們不斷地重新檢示，不斷地改良。」

《職業特工隊：死亡清算上集》導演Christopher McQuarrie近日接受外媒專訪時表示，湯告魯斯堅持電影不能以開放式結局作結。（視覺中國）

《職業特工隊：死亡清算上集》導演Christopher McQuarrie更表示，如果為電影作結令湯告魯斯在製作期間徹夜難眠，與他一同再三改良結局。（視覺中國）

雖然電影亦一定程度上留有劇情懸念及需要由下一集進一步拆解的謎團，然而亦算是一部相當完滿的電影。按照《職業特工隊》﻿系列慣例，首三集不論事件或人物均連貫性甚低；從第四集起，男主角Ethan Hunt以外的主線人物開始貫穿系列，而第五、六集之間亦因為反特務恐怖組織Syndicate及其主腦Solomon Lane，在劇情上產生延伸性。據導演Christopher McQuarrie提及湯告魯斯的堅持，相信來自對《職業特工隊》系列的了解，希望第七集劇情具有充份延伸性之餘，仍然能夠被視為一部獨立作品。

《職業特工隊》首三集之間的劇情連貫性極低，僅以湯告魯斯飾演的男主角Ethan Hunt作為中軸繼續發展。（《職業特工隊》電影劇照）