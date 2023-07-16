職業特工隊｜民間實踐戲中高科技產物　易容面具成犯罪工具成笑柄

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的特務電影《職業特工隊》系列，不知不覺已拍了近30年，來到今年上畫的，更是第七集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）。看《職》系列，除了欣賞湯告魯斯的動作設計，更令人看得津津樂道是震撼大家的高科技產物，而30年來，好些似是而非的科技產物，原來已被不少人研究成功，更切切實實用到生活上，其中易容面具更成為最佳的犯罪產物。



這個除面具動作，除足近30年，經典非常。（《職業特工隊》劇照）

易容面具

易容面具可謂《職業特工隊》系列中，最深入民心的裝備之一，基本上由第一集開始都會集集出現，來到最新的第七集都是瞞天過海的關鍵。事隔30年，這種乳膠質的易容面具已非特工獨有的軍事裝備，簡單如上淘寶都可以買到。而在13年前的2010年，就曾有一名男子以面具裝扮成老人，登上成功由香港前往加拿大。只可惜可能機程太耐，這位朋友因在飛行途中入廁所除下面具，飛抵溫哥華機場時，隨即被加拿大移民局拘留。

在《職業特工隊》上映14年後，有人利用這易容面具逃過通緝令。（網上圖片）

另一宗發生在2019年，42歲的達席瓦爾（Clauvino da Silva）為社團大哥，計畫把19歲前來探監的女兒安娜，身份對調，將女兒留在監獄，自己則逃之夭夭。除咗換上貼身牛仔褲，及印有卡通圖案的少女緊身上衣，他還戴上矽膠面具及黑色假髮，可惜因為面具質素太差，膚色不自然，加上舉動古古怪怪而被獄警識破。不單當場逮捕，被下令除下易容裝備的影片，更在網上瘋傳，令這位大哥一夜間成為笑柄。

眼鏡，都係職業特工隊的必然裝備。（《職業特工隊》影片截圖）

智能眼鏡及隱形眼鏡

湯告魯斯在1996年的《職業特工隊》第一集中，起帶出高科技裝備，智能眼鏡，只要戴上就可以透過鏡片掌握電腦上找到的各地情況。事實上這亦似近年大肆發展的AR眼鏡，只是至今仍未做到如戲中的薄。而除了智能眼鏡，電影亦有出現智能隱形眼鏡，不止可以攝影，更能夠辨識人像，從而偵測目標。2019年，台灣陽明交通大學的邱俊誠教授，亦著力研發智慧型隱形眼鏡，不過就用在醫療及視力矯正等用途上。

爬牆手套

去到第四集《職業特工隊：鬼影約章》（2011），故事發生在杜拜，而湯告魯斯就演繹一場爬杜拜哈里發塔的畫面，成為系到中的經典場面。而成功攀爬得靠一對超強吸力的爬牆手套，當然為營造緊張氣氛，手套有出現失靈的情況，驚險萬分。2015年史丹福大學的兩名學生，可能受到啟發，發出仿製戲中爬牆裝備「壁虎手套」，手套可以隨時在吸附及脫離兩種狀態之間互相切換，可以跟電影中的特工一樣垂直在外牆行走。