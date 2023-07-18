職業特工隊7︱埋藏10大伏線續集揭曉　分析湯告魯斯下集策略部署

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），早前已於香港及全球上映，電影延續1996年開創的系列，受盡數代影迷歡迎。電影罕有地分割為上下集，分別於今明兩年上畫，距離《職業特工隊：死亡清算下集》於2024年6月28日上映不足一年，不少影迷已紛紛按本集劇情猜測下集發展，對尚未公布任何細節的下集略有見解。

《職業特工隊：死亡清算 上集》電影海報

1. Ethan Hunt得到鎖匙後的策略

在《職業特工隊：死亡清算上集》結尾，湯告魯斯飾演的男主角Ethan Hunt在失事的東方快車中得到開啟人工智能武器「個體」的半條鎖匙，結合原有的另一半，以Ethan Hunt為首的IMF已獲得完整的鎖匙。究竟Ethan Hunt將如何利用鎖匙找到「個體」的原始代碼？由「卡特隊長」Hayley Atwell飾演職業扒手Grace，在結尾落入CIA局長Kitrridge手中，Ethan Hunt又會否以鎖匙作為換回Grace的籌碼？向來行事作風大膽的Ethan Hunt，又會否用鎖匙交換「個體」原始代碼的潛艇沉沒位置？策略雖然眾說紛紜，但仍然離不開危機關鍵的一條鎖匙。

在《職業特工隊：死亡清算上集》結尾得到打開「個體」原始碼的完整鎖匙，究竟Ethan Hunt會如何部署？又會於續集出現甚麼枝節？（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

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