泰國人氣男神Win來港拍戲　專程到大澳、九龍城舊區取景

憑泰國大熱BL劇《只因我們天生一對》（2gether），和和泰版《流星花園》走紅的男主角Win（Win Metawin），早前來港舉行粉絲見面會，而其實此行亦有另一工作在身，就是為電影《Under Parallel Skies》來港取景，戲中女主角是菲律賓演員Janella Salvador，今日電影公司就發布第一輪劇照。

電影專程來到香港舊區取景，相中為大澳。（《Under Parallel Skies》劇照）

這個跨國電影合作項目，將由獲獎無數的菲律賓導演Sigrid Bernardo執導，范鴻志（Richard Juan）擔任該電影的執行製片人，是今年令人期待的亞洲跨國電影項目之一。《Under Parallel Skies》是部浪漫電影，講述男主角因痛苦的過去而掙扎，當他試圖向前邁進時，卻發現他現時生命中的女人，與過去的有著不可思議聯繫。觀眾可以期待踏上一段充滿愛情、心碎和愈合的旅程，每個場景都浸透著香港多姿多彩背景。

今次是Win繼《只因我們天生一對》電影被後，開拍全新題材的電影。（《Under Parallel Skies》劇照）

今次拍攝工作由6月份開始，遍及香港舊區包括九龍城，更去到坪洲、大澳離島區取景，在拍攝前，劇組已在香港舉行了電影拍攝開鏡儀式。女主角Salvador，14歲開始參演菲律賓電視劇《Be Careful With My Heart》，隨後亦主演多部熱門劇集，包括《The Killer Bride》和《Darna》。

女主角Salvador，14歲已開始參演菲律賓電視劇。（《Under Parallel Skies》劇照）

導演Bernardo表示：「泰國演員和菲律賓演員這個組合作可以吸納更廣泛的觀眾。演員們將帶來他們自己獨特的演技和經驗，不單可以幫助豐富故事，為他們扮演的角色帶來真實性。我旨在創造一部慶祝每種文化獨特性和傳統的電影，同時探索將我們作為人類聯繫在一起的共同主題。」