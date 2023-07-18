荷里活罷工︱湯告魯斯親自出面雙方斡旋　促請工會放寬演員宣傳

自今年五月起，由美國編劇工會（WGA）於荷里活發起的罷工潮，隨日前美國演員工會—美國電視及廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）加入，成為1958年以來，首次演員與編劇「雙罷工」。工會聯合罷工行動後，要求製片商在串流平台盛行、人工智能（AI）技術普及的年代，增加從業員的最低工資，並保證他們的工作不會被人工智能取代。隨演員工會加入罷工行動，不少演員響應工潮，缺席首映禮及宣傳活動，間接打擊電影上映後的受歡迎程度。



美國編劇工會（WGA）五月起已發動罷工，至今已超過70日。（視覺中國）

日前宣布加入罷工行動的美國演員工會（SAG-AFTRA），聲援編劇工會爭取提升最低工資及福利等訴求。（視覺中國）

面對勞資雙方一直未能就談判取得成果，據外媒報道，連荷里活一線演員湯告魯斯亦出面斡旋。在六月多次與電影及電視製片商的談判中，湯告魯斯均出面遊說，促請製片方聽取工會的意願及關注的議題。湯告魯斯同時亦在編劇及演員以外，將動作特技演員的需要納入討論之中，爭取工資福利上的保障。

荷里活大罷工行動的談判一直未有進展，連一線巨星湯告魯斯亦出面斡旋。（視覺中國）

代表演員工會出面遊說以外，湯告魯斯另一方面亦向工會提出，希望工會考慮在罷工期間，容許演員出席電影宣傳。湯告魯斯提出理據指，鑑於疫情後電影業不景的狀態仍未全面復甦，提醒工會宣傳對演員本身亦有一定重要性。按演員工會現行罷工規定，在罷工期間，禁止工會成員對打擊的作品或公司進行任何公開宣傳，包括展覽、訪問、巡迴或社交媒體宣傳。

湯告魯斯一方面遊說製片商聽取工會的訴求，另一方面亦促請工會放寬禁止演員宣傳作品的罷工規定。（視覺中國）

據指原定於2024年6月28日上映，由湯告魯斯主演的電影《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part Two），仍處於拍攝製作期間，而受演員工會加入罷工影響，電影的製作亦陷入停擺，預計將會造成延誤。