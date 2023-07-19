Barbie芭比‧專訪｜瑪歌羅比心水Ken係邊個？　賴恩高斯寧都唔及佢

荷里活電影《Barbie芭比》本周於香港上映，《香港01》日前於首爾直擊首映禮，並跟導演Greta Gerwig、女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）及America Ferrera進行專訪，究竟瑪歌心目中最佳Ken人選係邊個呢？世界級男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）究竟輸俾邊個？立即去片睇睇！

戲中不同版本的Ken為瑪歌爭風呷醋。（劇照）

《Barbie芭比》的世界中，有多位外貌不同的Barbie與Ken，由多位演員分別飾演，一開始導演Greta Gerwig表示最欣賞的是Ncuti Gatwa飾演的「四號Ken」，接著瑪歌提到Kingsley Ben-Adir飾演的「一號Ken」如何才華洋溢，由試鏡到埋位拍攝，都落力去塑造其獨特的Ken形象，又不會搶去男主角賴恩高斯寧的風頭，導演表示：「他設計了整個角色形象，例如安排Ken無時無刻都會拿著雪糕之類的物件，是很有趣的」，後來更演變成三位女士「瘋狂稱讚Kingsley Ben-Adir大會」，相信大家都會好奇究竟Kingsley如何力壓賴恩，入場睇戲自有分曉。

Kingsley Ben-Adir（左）成為三位女士最愛的Ken。（劇照）

除了Barbie身處的幻想世界，《Barbie芭比》亦加入了Barbie與Ken進入現實生活的橋段，Greta Gerwig表示這樣安排是無可避免的：「當我開始構思這個故事的時候，想到瑪歌與賴恩變成Barbie及Ken在洛杉磯出現，對我來說已經非常有趣，是觀眾想看到的畫面」。

日前瑪歌羅比以性感造型現身首爾首映會。（陳穎思攝）

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此外，三位亦分享自跟Barbie的淵源，導演透露對Barbie有一種強烈欲望，而瑪歌竟然話小時候冇興趣變成Barbie，唔通踩自己台？想知更多有趣專訪內容，記得點撃睇片！