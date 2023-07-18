蘇菲亞維嘉娜攜夫旅行期間宣布離婚　密友爆︰已互相疏遠一段時間

51歲拉丁裔美國女演員蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara），昨日（17日）與同為演員的丈夫Joe Manganiello 一起發表離婚聲明，結束由2015年至今的七年婚姻。他們於聲明中表示二人和平分開：「我們艱難地作出離婚的決定。作為兩個互相關心、愛護的人，我們禮貌地請外界尊重我們的私隱，讓我們有時間導向這個生命新階段的方向。」

蘇菲亞維嘉娜與結婚七年的丈夫Joe Manganiello於17日發聯合聲明，宣布離婚。（視覺中國）

有蘇菲亞維嘉娜的密友在離婚聲明發表後，向外媒透露：「他們已經互相疏遠了一段時間，並曾經嘗試解決問題，但他們生命各自有不同的追求。」但形容他們過去七年的婚姻是「激情、包羅萬象的浪漫，讓愛火持續燃燒了很長的時間」。

蘇菲亞維嘉娜的密友向外媒透露，夫妻二人早已漸漸變得疏離。（視覺中國）

據蘇菲亞維嘉娜近日持繼更新的社交媒體帳戶顯示，目前蘇菲亞維嘉娜正與女性好友同遊意大利，直到昨日仍未有透露任何關於婚變的訊息。而向來保養得宜的蘇菲亞維嘉娜，亦大方於旅行期間大晒豐滿好身材，在盛夏意大利小城大解放，身穿高叉泳裝大晒激翹桃臀。蘇菲亞維嘉娜似乎未有受離婚影響輕鬆心情之餘，昨日更上載獨飲香檳的影片，疑似「慶祝」回復單身。

蘇菲亞維嘉娜目前正在意大利旅遊。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜昨日仍然於社交媒體分享相片，大晒蜜桃翹臀。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜昨日穿上泳裝享受意大利的好天氣。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜穿上高叉泳裝大晒身材。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜昨分上載獨飲香檳的影片，疑似「慶祝」回復單身。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

在蘇菲亞維嘉娜社交媒體中，與前夫Joe Manganiello最後分享的合照為兩週前，合照地點則為意大利，二人似乎同遊意大利期間，宣布離婚消息，在上載與前夫最後的同遊合照後，蘇菲亞維嘉娜仍繼續享受旅程。而Joe Manganiello則於上週最後上載與前妻合照，並祝賀7月10日生日的前妻。

蘇菲亞維嘉娜於兩週前上載最後一張與前夫Joe Manganiello的合照，拍攝地點為意大利。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜似乎本身並非只與友人同遊，但前夫Joe Manganiello於近兩週更新的旅行照中失去踪影。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜在旅行期間幾乎保持每日更新社交媒體。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜近日的陽光性感照已沒有前夫的踪影。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜在離婚前夕，似乎仍不吝嗇大派福利。（蘇菲亞維嘉娜IG圖片）

蘇菲亞維嘉娜於1995年出道，是2009年啟播的長青喜劇《摩登家庭》（Modern Family）的女主角，曾主演《索女．重炮．神經刀》（Machete Kills）、《滋味旅程》（Chef）等電影。同為演員的Joe Manganiello現年46歲，曾主演《光豬舞壯士》（Magic Mike）系列及元祖版《蜘蛛俠》（Spider-Man）等電影。

蘇菲亞維嘉娜是2009年啟播的長青喜劇《摩登家庭》女主角。（《摩登家庭》劇集劇照）