封神第一部 | 6位新人演員全肌肉型男　封閉訓練半年練就完美身形

由烏爾善執導，費翔、黃渤、娜然等主演的奇幻神話史詩電影《封神第一部》於7月20日正式上映，近一個月來話題不斷，除了飾演蘇妲己的俄蒙混血兒娜然之外，劇中的一班年輕男演員也成為關注焦點，個個身強體壯，顏值不俗，分分鐘成為下一位圈中頂流。



《封神第一部》的主要男演員們，中間戴眼鏡的為導演烏爾善。（微博@電影封神第一部）

《封神第一部》由2016年尾正式開始籌備，幕後陣容相當強大，江志強任製片，葉錦添作美術指導，奧斯卡最佳視覺效果得主Douglas Smith負責視效總監等，而在人物打鬥、起碼、跳舞方面等，更是由演員們親身上陣，可謂製作精良。

飾演妲己的娜然身材高䠷，氣質不俗。（微博@娜然Naran）

2017年，《封神三部曲》正在籌備中，時逢選秀盛行，花美男不斷。不過導演烏爾善「劍指偏鋒」，在男演員選角上，摒棄陰柔和乖巧的形象，希望展現原始男性美，因此在全球範圍內招募演員，最終從15000人中挑選了20多位年輕男演員，並由2018年1月開始進入「封神演藝訓練營」，進行半年多封閉式培訓，每周訓練6日，每日12小時，從表演、格鬥、馬術、古樂、傳統文化、影片分析以及塑身等各個方面進行訓練，每日清晨五點半便開始海邊跑步、器械訓練等體能課程，因此每一位都擁有強健的體魄和符合古代戰士身材的肌肉線條。

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在2018年時，男性時尚雜誌《Esquire》中國版還特別同《封神三部曲》的新人男演員合作，拍攝大片，個個身材高大健碩，擁有緊緻的肌肉線條以及至少六舊腹肌，相當硬朗。

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雖然烏爾善挑選的這些男演員中基本都是新人，有些甚至叫不出名字，不過于適、陳牧馳、此沙、侯雯元、黃曦彥、李昀銳的戲份較重，且平均身高183cm，六塊腹肌，