詭修女II︱詭屋驚凶實錄最高票房角色回歸　惡靈奪權驚嚇女校宿生

史上票房收入最高恐怖片系列《詭屋驚凶實錄宇宙》（“The Conjuring” Universe）在全球錄得逾二十億票房佳績。而外傳《詭修女》更是當中最高票房的一部，全球收高達三億六千六百萬元，叫好叫座。續集《詭修女II》再度由發展《詭屋驚凶實錄宇宙》的關鍵製作人The Safran Company的Peter Safran 和原子怪獸影業的溫子仁攜手合作製作。

《詭屋驚凶實錄宇宙》最賣座新作《詭修女II》將於9月上映。（《詭修女II》電影海報）

本集詭修女驚嚇度更上一層樓，惡靈修女竟有極多分身！（《詭修女II》電影劇照）

《詭修女II》由米高查費斯（Michael Chaves）（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》）擔任導演， Ian Goldberg 及Richard Naing（《隔魑治療》、《無名屍詛咒》）及Akela Cooper（《人工殺姬》、《惡煞》）共同撰寫本片劇本，並根據溫子仁及 Gary Dauberman所構思的人物由Cooper編寫故事。

今集詭修女出現在一所女校中，被一眾寄宿女學生發現。（《詭修女II》預告截圖）

寄宿女學生好奇之餘，亦成為詭修女的目標。（《詭修女II》預告截圖）

故事講述1956年法國一名牧師被謀殺，邪惡力量向外擴展，艾蓮修女（Sister Irene）（泰莎法蜜嘉 Taissa Farmiga飾）再次與惡靈華劣克（Valak）（邦妮亞朗絲 Bonnie Aarons飾）碰頭。

詭修女的惡靈力量似乎比上集更強大。（《詭修女II》預告截圖）