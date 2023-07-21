Barbie芭比｜解構劇情原來超乎你想像　爛番茄89%好評

今個星期有兩大荷里活電影正面交鋒，瑪歌羅比（Margot Robbie）與女導演Greta Gerwig聯手炮製的《Barbie芭比》，迎戰大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《奧本海默》（Oppenheimer）。相信不少觀眾都以為《Barbie芭比》純粹是一部惡搞喜劇，開開心心笑足兩個鐘，但其實粉紅糖衣背後所訴說的是平權議題，後座力比想像中要強得多，難怪口碑超越預期。

Ken的存在其實非常重要，賴恩高斯寧搶鏡不輸瑪歌羅比。（劇照）

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《Barbie芭比》在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomotoes）目前的好評度達89%，比《奧本海默》僅遜3%。不少影評人大讚超乎預期的有深度，並非想像中般純粹胡鬧搞笑。劇情以瑪歌羅比飾演的Barbie與前主人出現感應開始，她感受到人類的情感，決心要離開Barbie世界尋找自我。看到這裡相信不少觀眾已覺得驚喜，本以為電影以Barbie與Ken的愛情線，加上連場歌舞串連出兩小時的劇情，但原來Barbie踏入現實世界才是故事正式展開。

「俏Betty」America Ferrera為講出女性心聲的獨白戲相當精神，入場時記得留意。（劇照）

除了Barbie得到啟發，Ken的存在亦十分重要，他本來是Barbie的附屬品，生活在女權至上的Barbie世界，是個什麼都不會的「廢柴」，但當他在現實世界中嗅受到父權的香氣，令他深深著迷，更自覺一直在女人堆中白活，將父權主義帶回粉紅色世界，來一場男人革命，不用費多少功夫，就令一眾Barbie變成男人的附屬品。女性平權素來是導演Greta Gerwig的拿手好戲，今次以Barbie與Ken作出發點，新鮮感與趣味十足，不得不讚賴恩高斯寧（Ryan Gosling）的瘋狂演出亦有畫龍點睛之效。

電影以「打和」收尾，人人都有過自己生活的權利，男又好女又好，最緊要找到最舒服的相處方式，畢竟從來沒有絕對的男女平等。