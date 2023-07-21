奧本海默︱傳奇背後私生活超荒唐　連曼克頓計劃拍檔妻子也睇中

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），今日（20日）於香港搶先美國上映。電影改編自第二次世界大戰研發原子彈的真人真事，以「原子彈之父」奧本海默的生平為劇情主軸，並由「稻草人」Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、麥迪文（Matt Damon）與佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演。路蘭自《天能》（Tenet）上映三年後再度推出新作，受盡全球「路蘭迷」熱切期待！

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》，將於7月20日在香港搶先美國上映。（《奧本海默》電影海報）

基斯杜化路蘭相隔三年，在《天能》後再度推出新作，並以二戰發明原子彈的奧本海默為劇情主角。（路透社）

奧本海默的生平能夠吸引路蘭，並花上幾年時間與龐大資本拍攝，必定具有極大的傳奇性。除了研發原子彈等人類歷史上的驚人成就外，原來奧本海默的私人生活，亦極具戲劇性，猶其是他與妻子姬蒂奧本海默、以及情婦珍塔洛克之間相當複雜而具爭議性的感情經歷。

奧本海默的生平隨了傳奇性地發明了原子彈，他的私人生活亦相當精彩，猶其是感情生活的部分。（《奧本海默》電影劇照）

鍾情女大學生

奧本海默作為上世紀初的物理學先驅，曾經於多家美國舉世知名的大學任教，包括加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州理工學院（CALTECH）及普林斯頓大學（Princeton）等名校。奧本海默於1929年起，於加州柏克萊分校出任物理學副教授，並於1936年升任教授。升任教授的同年，他結識同校文學系教授的女兒、當時正於史丹福大學（Standford）醫學院就讀的學生珍塔洛克（Jane Tatlock），她曾為共產黨報章《西部工人》裡撰文，二人政治立場相近，火速展開戀情，但轟烈的戀情於1939年結束。

奧本海默在加州柏克萊大學擔任教授時，與柏克萊一位文學教授的女兒、於史丹福大學醫學院就讀的學生珍塔洛克相戀。（《奧本海默》電影劇照）

奧本海默與珍塔洛克的戀情於1939年分手後，同年8月於一場派對上認識柏克萊大學一位激進學生姬蒂，並於派對後上床，當時於校內釀成一宗醜聞。姬蒂曾經是共產黨員，在認識奧本海默前已結過三次婚，二人的關係延續至1940年，在姬蒂發現懷孕後，才向丈夫提出離婚，並於年底與奧本海默結婚。奧本海默與姬蒂於1941年誕下兒子Peter，再於1944年誕下女兒Toni。

奧本海默的妻子姬蒂，除了是柏克萊大學的學生，亦曾經過三次婚。（《奧本海默》電影劇照）

「曼克頓計劃」拍檔妻子也不放過

儘管奧本海默已經與姬蒂結婚，但他仍然在婚姻中保持與前女友珍塔洛克的關係，珍塔洛克由他的前女友變成情婦。同時，奧本海默的情婦亦不止珍塔洛克一人，在「曼克頓計劃」的研究期間，奧本海默與加州理工學院同事Richard Tolman合作，Tolman為計劃的其中一位顧問。然而奧本海默卻搭上了拍檔的妻子Ruth Toleman，二人的婚外情直到奧本海默戰後，於1947年受邀到普林斯頓大學擔任院長，才正式終結。