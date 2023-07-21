古天樂奪亞洲影壇非凡貢獻大獎　迎接AI挑戰︰無法戰勝人類的情感

古天樂近日與卓韻芝等攜新作《送院途中》赴紐約出席《第22屆紐約亞洲電影節》，並於當地時間7月19日舉行首映。在放映前，大會頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」（Extraordinary Star Asia Award for Exceptional Contribution to Asian Cinema）予古天樂先生，以表揚他多年來為亞洲影壇作出的貢獻。



古天樂現場領授「亞洲影壇非凡貢獻大獎」。（VCG）

對於這個殊榮，古天樂表示：「好多謝紐約亞洲電影節頒這個獎給我，好開心，我會繼續為電影做應該做的事，不論演出還是製作方面，都希望做得更好，帶給觀眾更多好電影。」同時談及荷里活電影編劇及演員罷工，除了因為工酬，亦涉及人工智能對電影業的影響，此時古天樂回應：「AI可以提供給我們方便性和功能性，但是永遠都無法戰勝人類的創造力和情感，只有人類的情感和創造力才能表達一部電影、感動到觀眾的心靈。」另外，古天樂與郭富城、劉青雲主演的電影《掃毒3：人在天涯》也於20日在北美上映。

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談到新作《送院途中》﹐同樣有份出席記者會的導演卓韻芝，就指電影以救護員工作為主題，他們跟很多香港人一樣，在高壓環境下生活和工作，亦憶起電影拍攝期間同樣面對非常大壓力。「電影在疫情高峰期，第五波之下拍攝，過程遇到不少問題。我們差點未能於消防局或其他公眾地方拍攝，亦試過臨拍前遭人拒絕借場。」古仔今次飾演救護員，他指香港從來沒有以救護員為主題的電影。「新作其中一樣想探討的是，我們能否自救，疫情後大家應該好好珍惜一切，大家應同心合力應對未來。」卓導亦補充希望觀眾多加留意其他參演演員，讚賞戲中的游學修、袁澧林，以及小演員蘇悅弦都表現出色。《送院途中》今次於紐約亞洲電影節放映，是三個月內第七個參與的影展，之後會再於北美、歐洲及東南亞參展。

《送院途中》今次於紐約亞洲電影節放映，是三個月內第七個參與的影展。（《送院途中》劇照）

而天下一投資的另一部作品，以香港記者偵查殘疾院舍為主題的《白日之下》，同樣有份參與今屆紐約亞洲電影節「香港巡禮」單元，對於作品今次能夠在北美首映，導演簡君晉就非常開心「紐約亞洲電影節是北美一個大規模的亞洲電影節，我的作品可以參展並可以親身出席，好興奮可以在疫後再度到訪呢個城市。希望呢度觀眾睇完有共鳴。」

電影《白日之下》改編自真實新聞案件。（《白日之下》劇照）

《送院途中》講述救護隊目馬志業（古天樂 飾）堅持救人至上，不按章法，捱到五勞七傷；調職過來的王維（游學修 飾）視晉升為本，兩人背道而馳產生矛盾，一場屯門公路嚴重事故令他們不再迷惘。