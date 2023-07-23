Barbie芭比｜原型竟然係「吹氣公仔」　解構芭比如何打入兒童市場

瑪歌羅比（Margot Robbie）與女導演Greta Gerwig聯手炮製的《Barbie芭比》本周上映，不少觀眾都以為《Barbie芭比》只是將塑膠公仔拍成真人版的喜劇，但其實背後所訴說的是平權議題，口碑亦比預期中好，同時亦令大家好奇芭比的起源背景。



戲中不同版本的Ken為瑪歌爭風呷醋。（劇照）

芭比是世界最受歡迎玩具之一，廣受女孩子的喜愛，不過很多人都未必知道，芭比最初是根據德軍性玩具的原型而誕生出來。根據Anthony Ferguson的《性愛娃娃歷史》（The Sex Doll: A History），在二戰期間，納粹在戰場取得大勝，法國於1940年投降，德軍進軍巴黎時，官兵因尋花問柳導致性病在德軍起來。

當時黨衛軍（Waffen-SS）統領Heinrich Himmler在信中提及，巴黎最大的危險是那些分布廣泛且不受限制的妓女，為了保護士兵的健康，提議研發可供士兵們洩欲的「吹氣公仔」，「碧兒莉莉娃娃」（Bild Lilli Doll）的塑膠性玩隨即誕生。

對於充氣娃娃的外表，希特拉（Adolf Hitler）還作出了專門的指示：「根據普通德國女人的體質來設計，她必須擁有妙齡女郎所具備的所有性感外表，具體說來，那就是白皙的皮膚、金黃的頭髮、藍色的眼睛、1.76米的身高、肥厚的嘴唇和豐滿的胸脯。」

日前瑪歌羅比以性感造型現身首爾首映會。（資料圖片）

直至1959年3月，美國玩具公司Mattel創辦人的太太Ruth Handler，發現女兒偏好成人造型的紙公仔，而當時市面上就只有嬰兒玩偶，以滿足小朋友想扮媽媽的想法。於是令Ruth Handler以「碧兒莉莉娃娃」作為設計靈感，以塑膠製造出11吋高、擁有玲瓏曲線的美人體態。Mattel買下「碧兒莉莉娃娃」的版權，並以女兒芭芭拉（Barbara Millicent Roberts）的名字命名。版權易手後，成人玩具就成功打入兒童市場，變成個個少女都愛的Barbie。

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