路蘭拍《蝙蝠俠》難忘港人熱情　AI發展已步入「奧本海默時刻」？

電影《奧本海默》（Oppenheimer），由荷里活天才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，並由施利安梅菲（Cillian Murphy）及羅拔唐尼（Robert Downey Jr）主演。由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》獲邀到紐約進行訪問，其中導演路蘭便重提在香港拍攝《蝙蝠俠—黑夜之神》時的印象。



路蘭導演難忘在香港夜空拍攝的情景。（《爆谷一周》影片截圖）

難忘香港拍攝的美好時光

見到路蘭導演，谷德昭首先問路蘭在香港拍攝《蝙蝠俠—黑夜之神》時，何有難忘回憶？路蘭︰「在香港拍攝非常精彩和緊湊，我有幸乘坐直升機在香港上空飛行，從最非凡的角色看這個城市，這是我畢身難忘，還記得香港人和他們的熱情，還有在香港拍攝的美好時光。」

「我想製作只能在戲院看的電影」

在倫敦大學學院修讀英語文學的路蘭，影像的觸覺出眾，谷德昭好想知道當中的轉化過程。路蘭︰「因為我很想了解字詞與字詞的運用，7歲已開始使用八米厘拍攝和整合影像，嘗試去了解文學叙事的方式，這對寫作很有幫助，與電影的意象有千絲萬縷的關係。我想製作只能在戲院看的電影，不能變成廣播劇或電視節目。」

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AI研究員從奧本海默得到的啟示

最後，谷德昭希望由路蘭親自講解，他想大家看完《奧本海默》後，學會了甚麼？路蘭︰「是一個警世的寓言，我最近跟人工智能研究員談過，他們認為現時的技術，會稱之為『奧本海默時刻』，他們有細讀了奧本海默的故事去尋求指引，了解一項技術的創造者，與其意外後果應承擔責任，這些問題非常值得提出，值得思考。」