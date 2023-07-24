Jeana何珮瑜親赴北京受訓成家班　素顏上陣依然靚與成龍大哥合照

曾主演去年上映警匪奇案電影《神探大戰》的Jeana何珮瑜，昨日（23日）於社交媒體分享一系列於北京參與動作特技訓練的相片，而指導何珮瑜的動作班底，無獨有偶正是港產動作片一代巨星成龍大哥！

Jeana何珮瑜於社交媒體上分享與成龍大哥及一眾接受成家班軍事訓練的學員合照。（何珮瑜IG圖片）

Jeana認真地接受槍械動作及徒手搏擊的訓練，似乎有意成為新一代「打女」！（何珮瑜IG圖片）

從Jeana分享的相片可見，成龍大哥搭着Jeana的肩膊與一眾接受軍事動作訓練的學員，於訓練場地合照，Jeana更大晒由成龍親筆簽名的自傳《我是成龍》，並於扉頁內寄語Jeana享受訓練過程。

參與成龍大哥的訓練之餘，Jeana亦把握機會請成龍大哥為自傳《我是成龍》簽名。（何珮瑜IG圖片）

成龍大哥於自傳扉頁簽名外，亦寄語Jeana享受動作特技課程的訓練。（何珮瑜IG圖片）

從Jeana分享的訓練花絮可見，她與一眾男女學員分別接受徒手搏擊、道具槍械動作及軍訓式行動訓練，涵蓋範圍相當全面。而Jeana在訓練中，亦疑似素顏上陣，雖然未施脂粉，但Jeana亦顯得相當精神與投入，除了身型一貫窈窕，更多了一份「打女格」！

Jeana在訓練途中顯得非常認真。（何珮瑜IG圖片）

Jeana保持一貫窈窕身型之餘，訓練更疑似素顏上陣。（何珮瑜IG圖片）

Jeana在分享一系列訓練花絮外，亦於相片下表示：「學習過程中，中段是最累最乏的時候，夥伴們都一起互相加油，熬過就好了！」而她亦特意感謝成龍大哥與成家班，分享從訓練課程中畢業的喜悅。

Jeana接受訓練非常認真，動作難度亦相當高。（何珮瑜IG圖片）

訓練中，Jeana需要手持步槍越過障礙物。（何珮瑜IG圖片）

Jeana亦與其他學員一同進行徒手搏擊訓練。（何珮瑜IG圖片）

Jeana手持道具步槍時，動作有板有眼！（何珮瑜IG圖片）

雖然Jeana未有透露是次參與訓練，是為哪一部作品作預備，然而從四月韋家輝宣布開拍《神探大戰2》，並將會沿用首集班底可見，Jeana極有可能正為《神探大戰2》的動作及槍戰場面進行準備。何珮瑜近年活躍電影演出，除了參演《神探大戰》外，亦於陳木勝遺作《怒火》中有不俗的槍戰動作演出。