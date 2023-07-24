Jeana何珮瑜親赴北京受訓成家班 素顏上陣依然靚與成龍大哥合照
撰文：莫匡堯
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曾主演去年上映警匪奇案電影《神探大戰》的Jeana何珮瑜，昨日（23日）於社交媒體分享一系列於北京參與動作特技訓練的相片，而指導何珮瑜的動作班底，無獨有偶正是港產動作片一代巨星成龍大哥！
從Jeana分享的相片可見，成龍大哥搭着Jeana的肩膊與一眾接受軍事動作訓練的學員，於訓練場地合照，Jeana更大晒由成龍親筆簽名的自傳《我是成龍》，並於扉頁內寄語Jeana享受訓練過程。
從Jeana分享的訓練花絮可見，她與一眾男女學員分別接受徒手搏擊、道具槍械動作及軍訓式行動訓練，涵蓋範圍相當全面。而Jeana在訓練中，亦疑似素顏上陣，雖然未施脂粉，但Jeana亦顯得相當精神與投入，除了身型一貫窈窕，更多了一份「打女格」！
Jeana在分享一系列訓練花絮外，亦於相片下表示：「學習過程中，中段是最累最乏的時候，夥伴們都一起互相加油，熬過就好了！」而她亦特意感謝成龍大哥與成家班，分享從訓練課程中畢業的喜悅。
雖然Jeana未有透露是次參與訓練，是為哪一部作品作預備，然而從四月韋家輝宣布開拍《神探大戰2》，並將會沿用首集班底可見，Jeana極有可能正為《神探大戰2》的動作及槍戰場面進行準備。何珮瑜近年活躍電影演出，除了參演《神探大戰》外，亦於陳木勝遺作《怒火》中有不俗的槍戰動作演出。