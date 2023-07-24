奧本海默｜史無前例軍事機密行動　曼克頓計劃洩密蘇聯連累男主角

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），已於香港及世界各地陸續上映。電影改編自第二次世界大戰研發原子彈的真人真事，以「原子彈之父」奧本海默的生平為劇情主軸，並由「稻草人」Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼（Robert Downey Jr）、麥迪文（Matt Damon）與佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）等主演。

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

電影除了高潮位「三位一體」核試以外，整個曼克頓計劃的研發過程亦是電影的重心，這個在戰時動員超過13萬人、當時耗資超過22億美元的計劃，是史無前例的科研與武器開發的行動，當時屬於最高級別的機密軍事行動，在追趕納粹德軍製造原子彈的同時，亦要防範共產蘇聯的滲透。

《奧本海默》講述研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平。（《奧本海默》電影劇照）

為了保持曼克頓計劃的機密性及效率，計劃分散並分工於各地，實驗室設於新墨西哥州Los Alamos（代號為地點Y），作為最核心研究原子彈的場所，《奧本海默》花了不少片段描述洛斯阿拉莫斯的建造及機密程度，而「三位一體」核試的場地亦位處附近的沙漠無人帶。同時美國各地亦分散負責製造原子彈所需的不同原料，其中最著名莫過於曼克頓計劃總部橡樹嶺製造濃縮鈾元素。

「三位一體核試」真實畫面效果。（網上圖片）

史無前例最高機密計劃

二戰後，美國雜誌《LIFE》一篇文章估計，在廣島及長崎投擲原子彈前，全國僅有幾十人知道曼克頓計劃的全盤計劃，而得悉計劃工作涉及原子實驗的人亦僅有一千人左右。而該計劃牽涉超過10萬位工人中，只是負責監察「儀器開關，在水泥牆後發生着神秘的物理化學反應」，雖然他們對計劃內容全不知情，只眼見大量原材料進入工廠，卻沒有任何生產物，但他們卻清楚知道洩密的後果將會面臨超過10年的監禁或一萬美元罰款。

《奧本海默》劇情花了不少篇幅描述曼克頓計劃的保密工作措施。（《奧本海默》電影劇照）

據美國陸軍的一份報告顯示，曼克頓計劃「比其他任何戰爭高機密專案更加嚴密」，除了Los Alamos實驗室的工作人員需要遷進荒涼的地帶生活外，計劃總部橡樹嶺的工人亦受到嚴密監控，安全部門將七個人以上的聚會視為可疑；工人們均認為安全人員隱藏在自己身邊，不但出入需要搜身，甚至汽車、棺木也會被搜查。曾經有一位女工在洗衣房工作，每日要使用一個「特製儀器」檢查每件制服，聆聽儀器發出的聲響，但直至戰後她才知道儀器功能為測試輻射，自己的任務原來相當重要。

能夠得知曼克頓計劃全盤的人，當時全國僅有幾十人。（《奧本海默》電影劇照）

曼克頓計劃百密一疏

雖然曼克頓計劃極為機密，卻始終被間諜滲透。《奧本海默》劇情中，亦有共產黨員嘗試接近奧本海默，嘗試借奧本海默過去與左翼共產黨員的交往，套取計劃資訊予蘇聯當局。而蘇聯亦曾經透過代表英國參與計劃的間諜Klaus Fuchs，直接參與於Los Alamos的計劃，得到不少重要的研發資料，雖然蘇聯當時缺乏原子彈的重要原料鈾礦物，然而據估計情報亦有助加速蘇聯研發原子彈約一至兩年。