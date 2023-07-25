愛因斯坦一封信啟動曼克頓計劃　奧本海默：他在創造一場學術革命

由荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），已於香港及世界各地陸續上映。電影取材自第二次世界大戰研發原子彈的真人真事，並以奧本海默的生平為劇情主軸，講述他在「曼克頓計劃」裡與不同著名科學家合作及交往，以及他精彩而具爭議性的私人生活。

以下內容含有《奧本海默》內容劇透，未入場的觀眾慎入！

電影以奧本海默的生平為敘事主軸，。（《奧本海默》電影劇照）

《奧本海默》除了男主角「原子彈之父」奧本海默，由長期與路蘭合作的Cillian Murphy主演，電影亦有不少當代著名科學家粉墨登場，其中最驚喜莫過於擁有標誌性髮型、觀眾離遠便能夠認出的愛因斯坦（Albert Einstein）。正如電影所述，愛因斯坦與奧本海默曾經交往，而愛因斯坦雖然沒有在曼克頓計劃中與奧本海默合作，但他的一封署名信亦直接令時任美國總統羅斯福決定開展該計劃，在事件中的影響力舉足輕重。

在電影中其中一位驚喜現身的科學家，正是家傳戶曉的物理學家愛因斯坦。（《奧本海默》電影劇照）

一封信影響戰局

事實上，這一封寄給羅斯福總統、被稱為「愛因斯坦—西拉德信」的信件，由實驗物理學家西德拉起草，並請愛因斯坦與他同共署名，以警告美國總統。曾發明核反應堆的西德拉，在1939年7月，告知愛因斯坦有關納粹德軍可能正在利用原子技術製造炸彈的消息，而且認為希特拉會毫不猶疑地使用這種武器。愛因斯坦作為猶太人、和平主義者，沒有想像過原子理論及研究技術，會被挪用製造大規模殺傷力武器，於是便與西拉德聯名發信。普遍認為，這一封「愛因斯坦—西拉德信」，觸發美國投入與納粹德軍進行軍備競賽，直接促使美國政府開展曼克頓計劃，然而愛因斯坦由始至終反對挪用原子理論及技術研製武器，所以並沒有參與曼克頓計劃。

這封被稱為「愛因斯坦—西拉德信」，由愛因斯坦署名，寄予美國時任總統羅斯福。（Einstein-Szilárd letter）

縱使愛因斯坦沒有直接參與曼克頓計劃的原子彈研發過程，然而美軍在廣島與長崎投擲兩枚原子彈，造成大量日本平民傷亡後，愛因斯坦一直感到自責。甚至到1954年，愛因斯坦在去世前一年仍然耿耿於懷，表示自己生命中犯下一個大錯，便是為那封「愛因斯坦—西拉德信」簽署，亦直言：「如果我知道德國人不會成功開發到原子彈，我甚麼都不會做。」

愛因斯坦目睹原子彈帶來的破壞後，晚年仍然因此自責。（網上圖片）

作為和平主義者，愛因斯坦視原子武器為人類和平的重大威脅，更曾以黑色幽默表達他的擔心：「我不知道第三次世界大戰將會用到甚麼武器，但第四次將會用木棍與石頭來打。」充分反映到愛因斯坦擔心原子武器的破壞程度，甚至會摧毀人類文明。

愛因斯坦曾以黑色幽默表達自己對原子武器摧毀人類文明的憂慮。（網上圖片）

奧本海默與愛因斯坦

在愛因斯坦逝世後11年，奧本海默於1966年的聯合國教科文組織會議上，發表《關於愛因斯坦》的演講，他提及自己與愛因斯坦認識超過20年，更形容與他生命最後11年為「一定程度的朋友」。奧本海默亦於演說中表示：「人們經常將原子彈的慘痛影響歸咎於愛因斯坦，但在我看來這並不事實，他在創造一場學術革命。」作為愛因斯坦的朋友，奧本海默亦深明故友的自責：「他絕不希望以任何形式傷及無辜，而我必須承認，那封信對原子彈發展的影響非常小，愛因斯坦無須也無法為之後的事負上責任。」