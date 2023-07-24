奧本海默︱鍾愛占士邦放風恨開拍　路蘭：影響我拍戲程度令人尷尬

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）近日推出新作《奧本海默》（Oppenheimer），劇情改編自「原子彈之父」奧本海默的生平，早於開拍時便已被受一眾「路蘭迷」熱切期待。路蘭自《蝙蝠俠》三部曲開始，便展現出作為電影作者非凡的個人觸覺，改編角色底蘊深遠的超級英雄蝙蝠俠，令故事套路明確的蝙蝠俠在鏡頭下得以昇華，實乃路蘭之功。

《奧本海默》是基斯杜化路蘭事隔三年執導的電影。（路透社）

近日路蘭接受外國網台節目訪問時，提及對另一位同樣源遠流長的電影角色占士邦（James Bond）的鍾情，他表示：「那些（占士邦）的電影對我拍攝電影的影響程度明顯得令人尷尬，所以也沒有為此感到害羞的理由，我很喜歡那些電影！」路蘭續指：「你知道嗎，能夠拍一部（占士邦）將會是無與倫比的榮幸！」

路蘭透露自己會密切留意占士邦電影的動向。（《新鐵金剛：智破天凶城》電影劇照）

改編自Ian Fleming特務小說的占士邦系列電影，自1962年推出第一部電影至今，歷經六任男主角，演出共25部電影。（007官方網站圖片）

路蘭補充指，若要拍攝標誌性的這位英國特務系列電影，便需要在特定要有限的空間中創作，要以「正確態度」處理這部作品。對於開拍占士邦電影的可能性，路蘭表示：「要在創作生涯適合的階段拍攝，能夠將你希望表達的訊息融合進這個特定而有限度的創作空間中，因為你不會希望拍攝這樣的一部電影但最後卻出錯。」

基斯杜化路蘭自言自己的電影作品深受占士邦電影的影響。（《天能》電影花絮照）

路蘭過去不止一次表達對占士邦的鍾愛，他曾於雜誌訪問中透露，自己多年來一直與出品占士邦系列電影的兩位監製Barbara Broccoli與Michael G. Wilson保持聯絡，亦是系列的粉絲：「我深愛這個角色！我經常都興奮地期待他們拍攝出來的作品效果。」