秘密入侵︱與Thanos終極一戰善後「大收割」　復仇者DNA竟然流出

Marvel超級英雄宇宙最新影集《秘密入侵》（Secret Invation），上月正式於串流平台Disney+啟播，至今已播出第五集。由森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的男主角神盾局局長Nick Fury，繼於上集拯救美國總統脫離「斯克魯爾人」（Skrull）的叛軍襲擊後，Nick Fury被叛軍首領Gravik以莫斯卡爆炸恐襲片段要脅，要求他交出「大收割」行動的成果，令Nick Fury非常擔心、陷入兩難。

神盾局長Nick Fury在第五集遇上更大危機，他究竟在結局能夠如何扭轉劣勢？（《秘密入侵》劇集劇照）

熟悉Marvel首四個階段作品的影迷，必然對《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）結尾發生的「The Blip」有深刻印象，當時Nick Fury正是其中一位被「化灰」的要員，直至《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）才被逆轉回歸。雖然Nick Fury並未如一眾復仇者於戰場上與Thanos終極大戰，但作為神盾局及一眾復仇者背後的負責人，Nick Fury需要在戰場上進行善後。

森姆積遜飾演的神盾局長Nick Fury，亦是被化灰的其中一人。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

在對抗Thanos的一戰中，齊集復仇者聯盟最強一眾超級英雄。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

而Thanos一方亦從時光機「回到未來」，全員戰力齊集。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

在《秘密入侵》第五集中，斯克魯爾叛軍首領Gravik要求Nick Fury交出「大收割」，令Nick Fury頭痛不已。劇情中Gravik透過改造科技得到超強復原能力及「樹人」Groot以長臂轉化為樹籐攻擊的超能力，顯然與基因科技有莫大關連。而Nick Fury向相識多年的英國特工主管Sonya透露「大收割」的真相：原來在大戰Thanos以後，強如Marvel隊長Carol Danvers也有戰場上流過血，於是大戰過後，Nick Fury便派遣旗下的秘密斯克魯爾人部隊，進入戰場「收割」各位復仇者的基因，保障不會落入敵人手中之餘，亦似乎希望研究下一代復仇者繼承人的意欲。

《秘密入侵》第五集，Nick Fury向相識多年的英國特務主管Sonya透露，終極一戰後，他派遣斯克魯斯秘密部隊到戰場中「清理現場」，行動被稱為「大收割」。（《秘密入侵》劇集劇照）

Nick Fury在《秘密入侵》裡透露，在終極大戰中強如Marvel隊長亦有受傷流血。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

而得到「大收割」的基因成果後，復仇者之中的樹人Groot的基因顯然已被流出，落入Gravik手中，並對自己進行基因實驗，成功獲得Groot的異能。Nick Fury深知「大收割」的基因資料如果落入Gravik手中，後果將會不堪設想，所以在自己收藏「大收割」的墳墓中取回基因材料後，便踏上為自己野心負責、準備與Gravik談判的征途。

Nick Fury要以「大收割」的基因資料與Gravik交換，以防他將莫斯科恐襲的閉路電視片段公開，令Nick Fury大感頭痛。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）（《秘密入侵》劇集劇照）

Nick Fury將「大收割」的基因資料藏在自己的「墳墓」中。（《秘密入侵》劇集劇照）