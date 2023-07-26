七月返歸｜政府發文介紹江𤒹生參賽紐約亞洲電影節　白靈火辣登場

今日（紐約時間七月二十五日）電影《七月返歸》主演江𤒹生（AK）、白靈、導演謝家祺和曾憲寧出席紐約亞洲電影節。

香港明星江𤒹生、電影導演謝家祺及曾憲寧今日（紐約時間七月二十五日）出席紐約亞洲電影節。圖示（右起）香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩、《七月返歸》導演謝家祺、江𤒹生和紐約亞洲電影節執行總監Samuel Jamier出席記者會。(政府新聞處提供)

懸疑恐怖片《七月返歸》由AK及白靈主演、謝家祺執導，今晚在林肯中心電影館舉行全球首映。該片亦是今年紐約亞洲電影節競賽單元九部入圍作品之一，結果將於七月三十日電影節閉幕禮上揭曉。

電影《七月返歸》入圍第22屆紐約亞洲電影節競賽電影單元。(ig@backhome606)

懸疑恐怖片《七月返歸》由江𤒹生及白靈主演、謝家祺執導，今晚在林肯中心電影館舉行全球首映。(ig@newyorkasianfilmfestival)

香港駐紐約經貿辦處長聶繼恩今日下午在記者會上向當地傳媒介紹AK和謝家祺。她說：「謝家祺和江𤒹生是香港新生代藝術人才。他們努力嘗試將更多不同類型的電影片種帶給觀眾。《七月返歸》獲香港電影發展局電影製作融資計劃（放寬版）的支持，這是業界、市場和政府三方協作的極佳例子。」

（左起）紐約亞洲電影節執行總監Samuel Jamier、香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩、江𤒹生和《七月返歸》導演謝家祺出席記者會。(政府新聞處提供)

主演白靈今日出席活動時更打扮得十分「火辣」，一身紅色薄紗為電影宣傳，胸前擺放戲名《七月返歸》的「七」和「月」，而下半身則擺放「返」和「歸」。紅色薄紗只遮蓋著重要的三點，十分性感，而她的背部更在屁股上貼著「back home」（電影的英文名），為了宣傳電影可以謂極度落力。

白靈今日出席活動時更打扮得十分「火辣」。(ig@newyorkasianfilmfestival)

白靈一身紅色薄紗為電影宣傳。(ig@newyorkasianfilmfestival)

除了《七月返歸》，今年紐約亞洲電影節的「香港全景」電影系列還選映了另外八部香港作品，包括曾憲寧執導的《燈火闌珊》。聶繼恩續說：「今年的作品類型非常豐富，由動作到劇情，以至恐怖片，展示了香港電影人才的廣度。我們期待把更多香港作品帶給紐約的觀眾。」