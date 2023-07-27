驅魔人｜相隔半世紀重啟電影預告曝光　兩女孩遭邪靈附身加倍恐怖

1973年上映的《驅魔人》（The Exorcist）稱得上是史上最偉大的恐怖片之一，相隔半世紀再有新續集《The Exorcist: Beliver》上映，預告近日公開，今次故事以兩名女孩被邪靈附身為主軸，最令影迷期待的莫過於首集飾演媽媽的Ellen Burstyn回歸，親身上陣與惡靈對抗。

海報重現經360度轉頭。

故事講述兩名小女孩在樹林中消失不見，三天後卻又突然回家，完全不記得自己發生了什麼事情，後來發生一連串的詭異事件，雙方家長感到束手無策，面對兩個女孩越來越駭人及歇斯底里的行為，大人們只能向唯一親眼目睹這種事、卻仍然活著的人求助。

Ellen Burstyn回歸飾演Chris MacNeil，今集正面與邪靈對抗。（預告截圖）

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預告有不少兩名女孩被邪靈附身後的場面，恐怖程度跟當年《驅魔人》不相伯仲，令人期待！最大賣點當然是Ellen Burstyn回歸飾演Chris MacNeil，她多年以來都拒絕演出《驅魔人》任何續集，為什麼現在又願意演出？她表示今次片方願意以她的名義，將片酬捐贈給她的母校當作獎學金。至於舊版飾演女兒的Linda Blair雖然沒有在預告中亮相，但消息指她答應了客串一角。