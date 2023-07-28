秘密入侵︱Emilia Clarke成最強超級英雄 結局打法似足《龍珠》
Marvel超級英雄宇宙最新影集《秘密入侵》（Secret Invation），上月正式於串流平台Disney+啟播，日前已播出劇集第六集大結局。由森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的男主角神盾局局長Nick Fury，於上集取走《復仇者聯盟4：終局之戰》後「大收割」行動獲得的復仇者DNA成果，隻身面對「斯克魯爾人」叛軍首領Gravik，似乎決定滿足Gravik的野心，換取人類各國之間的和平。
以下內容含有《秘密入侵》大結局劇透成分，未收看的觀眾慎入！
龍母齊集Marvel最強超能力
帶着「大收割」的成果，Nick Fury獨闖斯克魯爾叛軍大本營，面對昔日的部下Gravik，二人展開一段激烈的爭論，為各自背棄對方而辯解。在核輻射滿佈的大本營中，Gravik趁Nick Fury虛弱之際，啟動注入「大收割」復仇者基因的改造機器，令自己與Nick Fury同時得到所有復仇者的超能力。正當Gravik以為得到所有復仇者超能力，自己已無人能敵之時，Nick Fury竟突然現出真身，原來竟為「龍母」Emilia Clarke飾演的佳亞所假扮！Gravik的一時大意，令佳亞也同時獲得同等的超能力！
佳亞面對殺父仇人Gravik，在得到超能力後立時發難，毫不留手地以Marvel隊長Carol Danvers的超能力攻擊Gravik！二人因為擁有眾多復仇者的超能力，不斷變換各種能力以圖擊敗對方，然而佳亞與Gravik轉換超能力時，手腳外形會轉化成為該超能力宿主，令身材嬌小的Emilia Clarke，「長出」一對極度奇葩怪異、與變形俠醫（Hulk）、Thanos及毀滅者德克斯（Drax the Destroyer）一樣的粗壯手臂，驚變《寵物小精靈》的小拳石！
佳亞與Gravik在交手期間，不斷轉換超能力，以求擊敗對方。二人由地面打到上天，打法似足日本漫畫《龍珠》，Gravik在空中轉換成Thanos的手臂，緊箍着佳亞的頸項，在危急之下，佳亞的頭上突然長出一對發光長角，以螳螂女Mantis的念力令Gravik失去意識，再以Marvel隊長的強横力量一舉擊倒Gravik，最後更於Gravik身上打穿一個大窿，令他無法使用再生能力，成功將他擊殺。
佳亞超能力總和
透過「大收割」，佳亞獲得一眾復仇者超能力，亦於《秘密入侵》展現了不少能力。然而佳亞究竟擁有多少種超能力？從決鬥中可見，佳亞能夠使用Marvel隊長、變形俠醫、石頭人（Korg）、毀滅者德克斯、Thanos、幽靈（Ghost）、烏木喉（Ebony Maw）、黑矮星（Black Dwarf）、冰雪巨獸（Frost Beast）、螳螂女Mantis等超能力，而從劇集中電腦分析「大收割」時可見，更可見DNA包括美國隊長、雷神Thor、黑豹、嘉摩拉（Gamora）、樹人、寒冬戰士（Winter Soldier）、女武神、惡煞（Abomination）等的基因，意味佳亞已擁有以上所有人的超能力。
雖然佳亞在戰鬥中依賴Marvel隊長的力量為主，然而若進化改造意味她能夠獲得所有復仇者及其敵人的超能力，亦即能夠擁有美國隊長、黑豹、寒冬戰士的超強體能；變形俠醫、惡煞與黑矮星的怪力；甚至雷神、女武神能的神級戰力。
然而在劇集中，「大收割」的基因資料庫竟出現沒有參與《復仇者聯盟4：終局之戰》最後大戰的角色基因，如《蟻俠2：黃蜂女現身》反派幽靈、《變形俠醫》反派惡煞、《雷神奇俠》系列反派冰雪巨獸等，這意味神盾局在終局之戰前，早已開始收集復仇者兼各超級英雄敵人的基因，並儲存作研究與改造用途，是劇集此位置的彩蛋。