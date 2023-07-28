秘密入侵︱Emilia Clarke成最強超級英雄　結局打法似足《龍珠》

Marvel超級英雄宇宙最新影集《秘密入侵》（Secret Invation），上月正式於串流平台Disney+啟播，日前已播出劇集第六集大結局。由森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的男主角神盾局局長Nick Fury，於上集取走《復仇者聯盟4：終局之戰》後「大收割」行動獲得的復仇者DNA成果，隻身面對「斯克魯爾人」叛軍首領Gravik，似乎決定滿足Gravik的野心，換取人類各國之間的和平。

以下內容含有《秘密入侵》大結局劇透成分，未收看的觀眾慎入！

《秘密入侵》日前已播出大結局，Fury局長最後並非孤身上陣，拆解斯克魯爾人的危機。（《秘密入侵》劇集劇照）

龍母Emilia Clarke飾演的斯克魯爾人佳亞，竟成為大結局的重點角色。（《秘密入侵》電影劇照）

龍母齊集Marvel最強超能力

帶着「大收割」的成果，Nick Fury獨闖斯克魯爾叛軍大本營，面對昔日的部下Gravik，二人展開一段激烈的爭論，為各自背棄對方而辯解。在核輻射滿佈的大本營中，Gravik趁Nick Fury虛弱之際，啟動注入「大收割」復仇者基因的改造機器，令自己與Nick Fury同時得到所有復仇者的超能力。正當Gravik以為得到所有復仇者超能力，自己已無人能敵之時，Nick Fury竟突然現出真身，原來竟為「龍母」Emilia Clarke飾演的佳亞所假扮！Gravik的一時大意，令佳亞也同時獲得同等的超能力！

Nick Fury獨闖斯克魯爾人大本營，與叛軍首領Gravik展開激烈的辯論。（《秘密入侵》劇集劇照）

Gravik在開啟改造機器時，自己與Nick Fury亦在改造機中。（《秘密入侵》劇集劇照）

Gravik獲得「大收割」裡所有超能力後，想一擊殺死Nick Fury。（《秘密入侵》劇集劇照）

殊不知Nick Fury突然回勇，一手接住了Gravik的重拳。（《秘密入侵》劇集劇照）

Nick Fury的左手更突然間變成Hulk的強臂，一拳打向Gravik！（《秘密入侵》劇集劇照）

原來Nick Futy為佳亞所化身而成，意味「龍母」Emilia Clarke獲得了所有復仇者的超能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞面對殺父仇人Gravik，在得到超能力後立時發難，毫不留手地以Marvel隊長Carol Danvers的超能力攻擊Gravik！二人因為擁有眾多復仇者的超能力，不斷變換各種能力以圖擊敗對方，然而佳亞與Gravik轉換超能力時，手腳外形會轉化成為該超能力宿主，令身材嬌小的Emilia Clarke，「長出」一對極度奇葩怪異、與變形俠醫（Hulk）、Thanos及毀滅者德克斯（Drax the Destroyer）一樣的粗壯手臂，驚變《寵物小精靈》的小拳石！

外形嬌小的Emilia Clarke，在使用復仇者毀滅者Drax的超能力時，會驚變「小拳石」！（《秘密入侵》劇集劇照）

Emilia Clarke飾演的佳亞在使用超能力時變形的粗壯手臂，外型激似《寵物小精靈》裡的小拳石！（寵物小精靈官網圖片）

不知道Emilia Clarke有沒有意識到變化的怪誕視覺效果？（《秘密入侵》劇集劇照）

同時佳亞亦能夠用上種超能力，包括冰雪巨人與石頭人Korg的能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞與Gravik在交手期間，不斷轉換超能力，以求擊敗對方。二人由地面打到上天，打法似足日本漫畫《龍珠》，Gravik在空中轉換成Thanos的手臂，緊箍着佳亞的頸項，在危急之下，佳亞的頭上突然長出一對發光長角，以螳螂女Mantis的念力令Gravik失去意識，再以Marvel隊長的強横力量一舉擊倒Gravik，最後更於Gravik身上打穿一個大窿，令他無法使用再生能力，成功將他擊殺。

佳亞與Gravik由地面打到上天，過程極似日本漫畫《七龍珠》的戰鬥畫面。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞在幾乎被Gravik緊箍頸項時，使用到螳螂女Mantis的超能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞最常用的仍然是Marvel隊長的超能力。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞使用Marvel隊長的能力時，與Brie Larson不相伯仲。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞更能夠將其他復仇者或反派角色的神力結合Marvel隊長的能力，登時比Mavrel隊長更強。（《秘密入侵》劇集劇照）

Emilia Clarke飾演佳亞時，在最後全力一擊簡直用盡每一條面部肌肉演出。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞的最後一擊殺敗了斯克魯爾人叛軍首領Gravik。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞獨力制止了Gravik，成功令叛軍的陰謀失敗。（《秘密入侵》劇集劇照）

佳亞超能力總和

透過「大收割」，佳亞獲得一眾復仇者超能力，亦於《秘密入侵》展現了不少能力。然而佳亞究竟擁有多少種超能力？從決鬥中可見，佳亞能夠使用Marvel隊長、變形俠醫、石頭人（Korg）、毀滅者德克斯、Thanos、幽靈（Ghost）、烏木喉（Ebony Maw）、黑矮星（Black Dwarf）、冰雪巨獸（Frost Beast）、螳螂女Mantis等超能力，而從劇集中電腦分析「大收割」時可見，更可見DNA包括美國隊長、雷神Thor、黑豹、嘉摩拉（Gamora）、樹人、寒冬戰士（Winter Soldier）、女武神、惡煞（Abomination）等的基因，意味佳亞已擁有以上所有人的超能力。

在「大收割」成果中，竟然包含美國隊長的基因。（《秘密入侵》劇集劇照）

甚至有Thanos的基因。（《秘密入侵》劇集劇照）

雖然佳亞在戰鬥中依賴Marvel隊長的力量為主，然而若進化改造意味她能夠獲得所有復仇者及其敵人的超能力，亦即能夠擁有美國隊長、黑豹、寒冬戰士的超強體能；變形俠醫、惡煞與黑矮星的怪力；甚至雷神、女武神能的神級戰力。

「大收割」當然包括幾位最強復仇者，Gravik最想得到的Marvel隊長當然是其中之一。（《秘密入侵》劇集劇照）

曾經被認為是「最強復仇者」的變形俠醫。（《秘密入侵》劇集劇照）

「神級復仇者」雷神Thor的基因亦包括在「大收割」中。（《秘密入侵》劇集劇照）

然而在劇集中，「大收割」的基因資料庫竟出現沒有參與《復仇者聯盟4：終局之戰》最後大戰的角色基因，如《蟻俠2：黃蜂女現身》反派幽靈、《變形俠醫》反派惡煞、《雷神奇俠》系列反派冰雪巨獸等，這意味神盾局在終局之戰前，早已開始收集復仇者兼各超級英雄敵人的基因，並儲存作研究與改造用途，是劇集此位置的彩蛋。

在對抗Thanos的一戰中，齊集復仇者聯盟最強一眾超級英雄。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

《蟻俠2：黃蜂女現身》的反派幽靈，並沒有參與《復仇者聯盟4：終局之戰》的最後大戰。（《蟻俠2：黃蜂女現身》電影劇照）