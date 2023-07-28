《請問，還有哪裡需要加強》香港緊接上映　宋芸樺大尺度戲份曝光

導演九把刀又一情趣神作《請問，還有哪裡需要加強》，已經在台灣上映，電影由台灣樂團玖壹壹主音春風，以及宋芸樺、柯震東主演。電影日前舉行首映禮，春風笑言第一次見宋芸樺父母，即以戲中的大尺度床戲「見家長」。電影製作花絮亦於今日曝光，宋芸樺床戲派福利，首次性感大解放。《請問，還有哪裡需要加強》將於8月24日於香港盛大獻映。

宋芸樺在戲中會有床戲，雖然未有超性感演出，但都已是她最大尺度一次。（《請問，還有哪裡需要加強》劇照）

《請問，還有哪裡需要加強》於7月26日在台灣盛大公映，宋芸樺第一次邀請爸媽來看首映，戲中飾演她男友的春風以大膽床戲首見宋芸樺家長。對於片中她與春風的床戲，宋芸樺笑說：「媽媽比較開放一點，喜歡各類型電影，所以不擔心。但我爸的話，你（春風）等等去跟他打聲招呼好了。」春風片中的兄弟朋友也起鬨提醒他要買好水果籃拜訪，呼應片中「見家長」情節。

電影情節少少鹹多多趣。（《請問，還有哪裡需要加強》劇照）

片中可見宋芸樺挑戰了她出道以來的最大性感尺度，導演九把刀首先在花絮片中現身解說：「《請問，還有哪裡需要加強》是一部每個人都想談戀愛的電影。裡面有個黑幫世界，我想呈現這個黑幫其實是一群可愛的兄弟，談戀愛讓大家變得更可愛。」

飾演洗頭妹的宋芸樺與飾演黑幫大佬的春風有多場談情戲。（《請問，還有哪裡需要加強》劇照）

電影中飾演洗頭妹的宋芸樺與飾演黑幫大佬的春風有多場談情戲，當中一幕二人在床上情到濃時，宋芸樺跌膊騷胸一面陶醉，非常性感，宋芸樺也坦誠：「出道以來尺度比較大的一個角色。」宋芸樺與春風的互動抵死幽默，二人少少咸多多情趣的演繹火花四淺，宋芸樺這次豁出去的演出，連她也自嘲：「我怎麼從《月老》的女神變成這個在衝三毀。」

男主角春風都有豁出去。（《請問，還有哪裡需要加強》劇照）

除了台灣首映會，導演九把刀早前應邀到澳洲，出席第六屆澳洲台灣影展。九把刀導演在放映後以中英文分享他的導演心得，席間觀眾問到《請問，還有哪裡需要加強》感覺有很多香港電影的影子在裡面，是不是刻意放進去，九把刀說：「我很喜歡香港電影和賭片。所以我將我喜歡的元素放入電影中，等於是致敬我喜歡的電影。 」