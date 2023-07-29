掃毒3｜導演邱禮濤從不介意戲名　「有人話《黑白道》Cheap」

雲集劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝主演，由邱禮濤執導香港警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，已於7月27日上映。電影延續兩部前作緝毒題材，直搗金三角毒梟大本營，爆發連場爭扎於任務與兄弟之間的交戰，並以前所未見的戰爭片級數槍戰作結。曾執導《掃毒2：天地對決》的香港資深導演，為新作接受《香港01》專訪，分享拍攝《掃毒3：人在天涯》的艱辛，以及承繼已故陳木勝導演開山作的心路歷程。



《掃毒3：人在天涯》導演邱禮濤，接受《香港01》專訪，分享拍攝艱辛及心路歷程。（陳順禎 攝）

雲集劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝主演的電影《掃毒3：人在天涯》，已於7月27日上映。（《掃毒3：人在天涯》電影海報）

對於再次拍攝《掃毒》系列作品，邱禮濤導演笑言自己對戲名並不執着，表示：「對我而言，這是拍攝一部緝毒、逮捕毒販的警匪片，叫《掃毒》全因現在流行使用IP（知識產權）嘛！當然拍攝《掃毒3》亦因為《掃毒2》的票房成績不錯，所以老闆認為可以拍，我覺得只是電影名稱而已！」

對於新作延續《掃毒》的IP，邱禮濤導演笑指只是一個片名，讓老闆認為能夠開拍。（陳順禎 攝）

《掃毒》第一集於2013年上映，由陳木勝執導。（《掃毒》劇照）

「我恨拍戲！無謂為咗片名與老闆爭持」

對於電影延續《掃毒》的IP，相信不少影迷會因為前作的成功與觀映刺激而入場，亦多少會與前作比較，邱禮濤表示自己的心態差異甚大：「我自己沒有去比較，亦不容讓自己進行比較，但觀映觀映、進行比較，就完全沒有問題。」他笑指電影就是為大眾拍攝，有比較非常正常，亦輕鬆地笑指：「如果我怕比較，《掃毒2》的時候便不會接手拍攝！」對於當年接手拍攝《掃毒2》的心境，邱禮濤表示：「因為我都『恨拍戲』！有時無謂為了片名與老闆爭持，許多時候要與老闆、演員洽談的時候，片名一類我（先後次序上）放得很後。」

邱禮濤導演表示自己沒有與已故導演陳木勝比較的心態，但認為觀眾絕對可以將二人的作品進行比較。（陳順禎 攝）

「片名又不是時辰八字要Check過！」

提到電影名稱，邱禮濤再以自己前作為例：「我拍《黑白道》，沒有《無間道》的話老闆未必會讓我拍《黑白道》，我沒有所謂，跟風就跟風！最重要我有機會拍一部我想拍的電影就好了！《黑白道》當日被人覺得Cheap！《黑白森林》加《無間道》嘛！戲名而已！如果我不肯叫這個片名，他不讓我開拍，我與他爭拗有意思嗎？片名又不是時辰八字要Check過！我沒有這些迷信！」

邱禮濤執導作品《黑白道》於2006年上映，他笑言當時被人認為「Cheap」，因為戲名似將《黑白森林》及《無間道》混合，但他表示跟風就跟風，最重要讓他有機會拍一部想拍的電影。（《黑白道》電影海報）

近年拍攝《掃毒》系列及《拆彈專家》系列，邱禮濤發掘了不少香港電影鮮見的警匪題材，早前完成《海關戰線》的邱導，表示對紀律部隊題材感興趣：「拍攝動作片，紀錄部隊有動作場面便順理成章。其實許多專業或職業我都有拍攝過，例如我以前拍過性工作者（《性工作者十日談》、《性工作者2：我不賣身、我賣子宮》）、拍攝過記者，《雛妓》裡面阿Sa（蔡卓妍）便是記者，因為我自小便想成為記者，當然電影被第二個題目搶去了注意力。許多職業也有趣味性，八卦也好、獵奇也好，有時都會想了解某個職業的工作。」

邱禮濤導演以過去執導作品《性工作者十日談》、《性工作者2：我不賣身我賣子宮》及《雛妓》為例，表示自己曾拍攝性工作者、記者等職業，對拍攝專業或職業並不限於紀律部隊。（電影海報）

毒販與警察感情太好不能過審

提及紀律部隊，邱禮濤導演分享了一則有關前作的趣事：「《掃毒2》原意我是想拍一部沒有警察的緝毒電影，但要完全沒有警察、單單拍攝反派人物，無法通過內地的審查。起初只有很少戲份，審查後再逐漸添加。其實《掃毒3》也面對一樣的問題，劇情裡毒販與警察感情很好，又不能過審，起初劇本便審查修改了許多次。」

邱禮濤導演表示，《掃毒2》的原意是拍攝一部沒有警察的緝毒電影，但無法通過內地審查。（陳順禎 攝）

對於電影審查，邱導坦言總會影響到劇情，導致偏離原初的主軸，然而他亦提到國外的例子：「有一位伊朗導演阿巴斯（Abbas Kiarostami），國際知名、神級導演，他在伊朗拍電影比我們更難！他們也能夠拍攝質素這麼高的電影。剛剛那位《伊朗的士笑看人生》的導演巴納希（Jahar Panahi），現在正被監禁，他們面對這樣的環境也能拍電影，我們比他幸福得多！」

邱禮濤導演以已故伊朗導演阿巴斯（右）為例，表示在他們身處環境中也能夠拍攝出色電影。（Getty Images）

邱禮濤導演亦舉另一位伊朗導演Jafar Panahi為例，目前因為拍攝題材問題而正在伊朗被監禁。（Getty Images）

想拍香港戰爭題材

《掃毒3：人在天涯》不論動作場面、規模均比前作大，結尾槍戰更媲美戰爭電影，邱導笑指沒有刻意挑戰自己的想法：「我沒拍攝過類似戰爭的場面，但真的百份之二百沒有想過要拍攝戰爭場面而去製作。問題在於，金三角裡都是軍閥式的毒梟，有幾千到過萬的僱傭兵，你找甚麼部隊去對抗呢？最後都只有派軍隊！所以純粹為了合理性，創作階段撰寫時，便發現要這樣拍。」對於拍攝戰爭主題的電影，邱導亦透露現在正在準備一部戰爭片，雖然未知有沒有機會開拍，但題材圍繞香港十八日戰爭。

《掃毒3：人在天涯》結尾的槍戰場面，規模媲美戰爭片。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

邱禮濤導演表示自己並非刻意挑戰未曾拍攝的戰爭片級場面，而撰寫該部分劇情，只是順着邏輯合理性處理下的結果。（陳順禎 攝）

在疫情期間拍攝，邱導回想到對製作的影響，他表示起初打算遠赴泰國拍攝，但疫情爆發下酒店不能招待旅客，造成製作上的阻力。於是邱導便考慮到內地拍挕：「最初計劃在雲南拍攝，因為類近緬典、泰國，氣候與植物等元素相近，但在西雙版納找不到合適的地方搭建村寨一景，所以在惠州找到地點，豈知在惠州搭景搭到一半，疫情又再爆發，唯有壯士斷臂，搭了一半的村寨，決定回香港拍攝。」邱導表示，在《掃毒2：人在天涯》裡，戴金榮村寨的部分於流浮山拍攝，其他「泰國」外景則於西雙版納拍攝。

邱禮濤導演先後打算於泰國、西雙版納、惠州拍攝，最後因為疫情而在西雙版納取外景，並將搭景部分遷回香港。（陳順禎 攝）

電影中的毒梟大本營，有別於在泰國拍攝，因應疫情改為於香港搭建實景。（《掃毒3：人在天涯》花絮影片）

對於大規模搭建外景，邱禮濤導演自言並非首次，拍攝電影多年最大規模的一次，則是《葉問：終極一戰》裡的老香港：「如果計經我手的搭景，最勁的搭景是《葉問：終極一戰》裡的舊香港！後來成為了影城，佔地極大，更搭建了十四個月之久。」邱導更開玩笑指：「我當時發覺原來我是做房地產，每個禮拜上佛山一次！那條馬路要多闊、眼看以為很寬闊，但當兩邊建起樓宇後，便發覺怎麼變得這麼窄？很怕汽車不能夠轉彎。」邱導表示影城耗資巨大，後來不斷被翻拍使用，作品包括《追龍》及其他影視作品。

邱禮濤導演笑指為搭建《葉問：終極一戰》的外景，每個星期也到佛山一次，仿似做房地產生意一樣。（陳順禎 攝）

邱禮濤導演表示自己搭建過最龐大的景，必屬《葉問：終極一戰》的舊香港，後來亦成為影城。（《葉問：終極一戰》電影劇照）

至於與紮根於香港多年，亦曾北上拍攝電影，邱禮濤表示香港電影工作者的優勢仍然非常明顯：「優勢就是快！變通能力高！直到現在亦一樣。對於香港電影人，外間有兩種看法：一種認為香港電影人好勁；另一種則覺得好癲，不會借鑑做法。」