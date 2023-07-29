掃毒3｜古天樂見戲名念記陳木勝　劉青雲披露「耶穌」金句出處

一個不成文的規定，一部經典電影，定必拍成三部曲系列作，香港遠的有《英雄本色》、《倩女幽魂》，近的有《無間道》、《竊聽風雲》，最近晉身的有《掃毒》。



2013年，由已故導演陳木勝（Benny）執導，拍下劉青雲、古天樂、張家輝三人凝聚出男人的浪漫，成為《掃毒》。隨後第二集劉青雲、張家輝退下加入劉德華。來到第十個年頭，劉青雲歸隊跟古天樂再聚，還有新加盟的郭富城，成為第三部曲《掃毒3人在天涯》。而今趟就由劉青雲、古天樂，兩位講講這個系列十年來的變幻。



場地提供：香港文華東方酒店

古天樂與劉青雲拍完第一集《掃毒》後，來到第三集重聚一次。（電影公司提供）

「掃毒」二字已想起陳木勝

問起古天樂對《掃毒》的感覺，就是難得香港再有一個系列電影，可以橫跨十年拍出三部曲。「這部戲予我最大感受是跟青雲拍第一集，因為是陳木勝導演的作品，陳木勝都已經已經不在，所以對『掃毒』二字特別有意義。」

古天樂與劉青雲的兄弟情，建基於破案上。（《掃毒3人在天涯》劇照）

由第二集開始，《掃毒》已成為邱禮濤作品，兩位導演風格各異，而回想起Benny，他的火爆力量又是另一種風味。劉青雲︰「陳木勝的拍攝方法有點不同，他沒有想過讓我們綵排，只是分別問我們三人會怎樣演，知道了大概情況便開機拍，期間任由我們三個自行處理，這就是他喜用的拍攝手法。」

《掃毒》由第一集開始，已經是男人的浪漫的信徒。（《掃毒》劇照）

古天樂︰各自揸一部車撞向對方

關於這種無規限，自由度大的拍攝方式，古天樂就想起一個既驚險，但又拍出好好效果的一幕，就是三兄弟在車場再遇。「這場戲最特別的地方，是他要求我們各自駕一部車撞向對方，是車跟車真的撞過去，所以印象好深刻。你根本無辦法預計怎樣撞，會撞出甚麼效果，兩部車撞在一起就是不可能預計。」

青雲欣賞陳木勝當年執導的風格，追求真實反應。（電影公司提供）

「耶穌都留唔住佢」邊個創作？

而同一幕，張家輝更講下一句經典對白︰「段坤我攞梗，耶穌都留唔住佢，我話嘅！」成為《掃毒》的標記之一。問起這句對白是否大家度出來，劉青雲便說出內裡︰「佢（張家輝）自己度出來的，我記得應該係，好事來的，一部電影有些難忘對白讓人記得，好事來的。」

張家輝一句經典對白︰「段坤我攞梗，耶穌都留唔住佢，我話嘅！」（《掃毒》影片截圖）

古天樂十年來，成為《掃毒》系列的鐵膽人物。（電影公司提供）

出動軍方掃毒真有其事

回到今集《掃毒３人在天涯》，青雲由第一集的警員變成大毒梟，而且留有一臉鬍鬚，特別有一份瘋狂。劉青雲︰「這個角色是個無限制的人，是個甚麼都做得出，甚麼都不理會的人，演繹上會自由一點。我有詢問造型設計和導演，可否留鬚？大家看過都滿意便促成這個毒梟造型。」不過青雲亦打趣地說︰「其實我平時都係咁嘅樣，只係頭髮冇髦起。」

青雲笑言毒梟造型，跟自己不用開工時的外貌差無幾。（《掃毒3人在天涯》劇照）

（電影公司提供）

至於古天樂，今次就飾演警方臥底，滲進劉青雲身邊，搗破位於泰國的毒品村，從預告可見，更誇張到出動戰機轟炸對方陣地，有需要咁大陣仗？古天樂︰「今次故事發生在泰國的毒品村落，講到警方徵用軍方的飛機大炮去轟炸，我都曾經聽過當地政府，係有出動過軍方去擊破一條毒品村，係真事，所以今次是將聽到的傳聞，呈現出來畀大家睇。」