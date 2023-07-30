珍妮花康納莉分享夫妻泳照超恩愛　結婚20年誕下三子身材從未走樣

去年上映全球票房冠軍鉅製《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），由湯告魯斯（Tom Cruise）主演，並與奧斯卡女配角得主珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）於電影中上演一段黃昏戀。

湯告魯斯與珍妮花康納莉於《壯志凌雲：獨行俠》裡飾演男女主角，譜寫一段黃昏戀。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

現年52歲的珍妮花康納莉，已經為三子之母，但靚樣身材保養極佳，今日更於社交媒體分享與丈夫「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）泳裝合照放閃，大晒結婚20年的幸福生活。

珍妮花康納莉於社交媒體分享與老公保羅比特尼的泳裝照，大晒幸福生活。（珍妮花康納莉IG圖片）

保羅比特尼與珍妮花康納莉於2003年1月1日結婚，今年已婚姻踏入第20年。（Getty Images）

珍妮花康納莉早前亦於社交媒體分享初夏遊船河的泳裝照，身材窈窕，拍得住全盛時期！（珍妮花康納莉IG圖片）

珍妮花康納莉於八十年代初出道，曾參演多部名作的女主角，1991年作品《浪漫俏冤家》（Career Opportunities）更成為她顏值巔峰！相信不少觀眾均會對當年的珍妮花康納莉印象甚深。當時珍妮花與男主角調情，並身穿白色背心與牛仔褲，在百貨公司內騎電動木馬，迷倒全球影迷。

珍妮花康納莉於1991年主演的電影《浪漫俏冤家》，劇情中騎木馬一段戲迷倒全球影迷。（《浪漫俏冤家》電影劇照）

近日一張珍妮花康納莉的陳年性感劇照於社交媒體上瘋傳，劇照中的珍妮花半裸上陣，上身僅披一件男裝大尺碼軍褸，下身則穿着白色蕾絲內褲，珍莉花更張開雙臂倚在床頭板上，軍褸衣襟間露出超澎湃上圍，性感魅力冠絕一眾舊作。

珍妮花康納莉於1994年參演的《亂世激情》劇照，近日忽然出土，並於社交媒體上瘋傳。（《亂世激情》電影劇照）

該劇照出自珍妮花1994年上映作品《亂世激情》（Of Love and Shadows），由西班牙裔演員安東尼奧班特拉斯（Antonio Banderas）與珍妮花合演，講述在七十年代獨裁智利裡，一位革命工作者與秘密警察的女友之間的愛情，不論劇情意識與畫面尺度均相當大，床戲連場，對當時年僅24歲的珍妮花康納莉而言，無疑是尺度最大的作品。

《亂世激情》由安東尼奧班特拉斯與珍妮花康納莉主演。（《亂世激情》電影劇照）

安東尼奧班特拉斯於電影中飾演一位地下革命工作者。（《亂世激情》電影劇照）

安東尼奧班特拉斯與珍妮花康納莉在電影中激戰連場。（《亂世激情》電影劇照）

安東尼奧班特拉斯與珍妮花康納莉在電影中激戰連場，電影的尺度相當大。（《亂世激情》電影劇照）