《暗花》梁朝偉爆頭一槍冇人敢開　編劇游乃海︰杜Sir話等我嚟

由MCL戲院舉行的《香港有個劉青雲電影選》，精選了12套經典作品5月開始放映，昨日（29/7）是活動最後一日，而特別放映的《暗花》便邀請到編劇游乃海出席映後談，同大家分享拍攝趣事。對於《暗花》，大家都會記得結局篇梁朝偉為甩身，不惜剃光頭去扮劉青雲，但原來梁朝偉這個光頭並非為《暗花》而剃，只是韋家輝靈機一觸，因利成便。



游乃海當年為《暗花》做編劇，在韋生身上獲益良多。（許育民 攝）

韋家輝要求「撲朔迷離」

游乃海回想創作《暗花》，主要是他跟司徒錦源拍住上，故事發生在澳門，但拍到三分一左右，故事仍未成型，加上成本問題，劇組不想再到澳門取景，於是杜琪峯先生便邀請韋家輝參與幫忙。游乃海︰「他看完劇本，覺得這個故事應該要附合四個字︰撲朔迷離，然後便重新寫過分場，又加入宿命題材及『洪生』這個幕後老闆，令戲中所有角色頓變成一隻棋子。」

去到拘留所一幕，游乃海認為是最難度的一場，如何令偉仔由想殺掉青雲到放他走。（《暗花》影片截圖）

青雲起初只是個搏取暗花的人，到最後原來身份極其重要。（《暗花》影片截圖）

剃光頭為下部戲作準備

韋生的加入，除了改變了故事的走向，連結局都出人意表。戲中講到梁朝偉被追殺，為逃離澳門，只有殺掉劉青雲。游乃海︰「最初結局是偉仔殺死青雲便完，但當時一路拍一路剪，發覺片長不夠。後來韋生知道偉仔將會到台灣拍《海上花》，這是一部清裝電影，要剃頭，於是靈機一動，便發展成偉仔剃光頭扮青雲逃離澳門一幕。」

觀眾看畢電影都留步聽聽游乃海的分享會。（許育民 攝）

梁朝偉最後以光頭造型亮相，成為全片的亮點。（《暗花》影片截圖）

梁朝偉最後跟青雲的造型變得一模一樣。（《暗花》影片截圖）

當日看《暗花》，一直以為是偉仔為最後一幕作出犧牲剃光頭，斷想不到是韋生一個因利成便的點子。至於青雲點解一來便是光頭，游乃海解釋寫劇本時，青雲是個剛出獄的釋囚，一出來便接了這筆暗花，所以這獄中的髮型，只是這情節沒有拍出來。

分享會後，不少影迷向游乃海索簽名。（許育民 攝）

杜生負責開槍爆偉仔

提到結局一幕，梁朝偉被人近距離開槍打爆頭死，原來當日大家都唔敢開這一槍。「因為冇乜人敢近距離開槍，對方還要是梁朝偉，結果這一槍就由杜生（杜琪峯）一句︰『等我嚟啦！』就由他去開。」

右一負責開槍的正是杜生，還有對白，只是畫面較遠未必一眼認到。（《暗花》影片截圖）

另一有趣是偉仔在戲中不斷用手巾仔抹汗，游乃海表示這是杜生意思︰「起初是想表達他壓力大，狀態好繃緊，但到後來他好幾次遇險都死唔去，原來他七年以來都一直有著避彈衣，於是韋生就將他不停抹汗的原因，歸究他大熱天時都著避彈衣，這又是一個神來之筆。」

簡單的抹汗動作，都讓韋家輝發揮成一個伏線。（《暗花》影片截圖）