奧本海默︱路蘭受四大電影大師啟發：為我打開電影製作無限可能！

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新執導作品《奧本海默》（Oppenheimer），已於香港及世界各地陸續上映。電影為路蘭繼三年前上映的《天能》（Tenet）後推出的匠心之作，改編自「原子彈之父」奧本海默的生平，更號稱以「零」電腦特技（CGI）打造，為近年罕見的奇觀式鉅製。

基斯杜化路蘭相隔三年，在《天能》後再度推出新作，並以二戰發明原子彈的奧本海默為劇情主角。（路透社）

基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

隨住新戲上映，近日路蘭接受專訪的大量新舊影片於網絡上瘋傳。作為本世紀其中一位冒起得最快的鬼才導演，他的破格眼界與多變題材，深深吸引遍達全球的「路蘭迷」，亦對啟發偶像的電影與導演深感好奇。

基斯杜化路蘭多段新舊專訪片段，近日隨《奧本海默》上映而在網絡上瘋傳。（影片截圖）

路蘭曾於一次專訪中分享，自己深受四位偉大導演的作品影響，更曾經嘗試在作品中進行仿效。路蘭表示：「多位昔日的導演對我有深遠的影響，佐治盧卡斯（George Lucas）第一部《星球大戰》（Star Wars）對我有開拓性的影響，是我第一部有印象的電影，為我打開了電影製作上的無限可能。」

基斯杜化路蘭於訪問中表示，佐治盧卡斯的首部《星球大戰》電影，對自己有開拓性的影響。（影片截圖）

而於另一則訪問中，路蘭曾略過不回應會否執導一部《星球大戰》電影的提問，不少「路蘭迷」對偶像不置可否的回應，解讀成「還有機會」，消息甚至影響星戰迷對九部曲以後的期待！

基斯杜化路蘭鍾情佐治盧卡斯的《星球大戰》，而他亦曾於另一則專訪裡對執導一部《星球大戰》電影的機會不置可否，引發一眾「路蘭迷」的遐想。（imdb）

路蘭亦於訪問中談到另外三位對他影響深遠的導演：「列尼史葛一直對我有驚人的影響，我鍾情他創造的電影世界，內裡的質感、質素等元素。」曾執導《異形》（Alien）、《銀翼殺手》（Blade Runner）與《帝國驕雄》（Gladiator）的列尼史葛，是一位多產兼拍攝題材廣泛的導演，對於同樣曾拍攝科幻及史詩歷史電影的路蘭而言，無疑是一位值得借鏡與學習的對象。

列尼史葛亦是另一位影響基斯杜化路蘭甚深的導演。（Getty Images）

至於最後兩位，路蘭表示：「Terrence Malick亦對我影響深遠，而寇比力克（Stanley Kubrick）是我一直仰慕的電影製作人，雖然他是一個難以模仿與嘗試的對象、或學習太多，但作為我的一個啟發，他是一個電影天才！」

曾執導《生命樹》的Terrence Malick，亦對基斯杜化路蘭影響甚深。（imdb）

傳奇導演寇比力克，對基斯杜化路蘭的影響之深，熟悉路蘭的影迷必然知道。（imdb）

儘管路蘭在訪問中表示寇比力克的電影拍攝方法難以模仿，然而在題材以外，路蘭不少作品的拍攝方法亦有參照了寇比力克電影的痕跡，例如《潛行凶間》（Inception），以滾桶拍攝酒店走廊地心吸力旋轉的對打一幕，顯然參考了寇比力克於《2001：太空漫遊》（2001：A Space Odyssey）裡，利用滾桶拍攝太空船上環形跑步的一幕。

寇比力克在拍攝《2001：太空漫遊》時，以滾桶模擬在太空船上跑步的畫面。（《2001：太空漫遊》電影花絮照）

寇比力克為拍攝《2001：太空漫遊》，特意製造一個巨型滾桶模擬效果，並未有使用電腦特技。（《2001：太空漫遊》電影花絮照）

基斯杜化路蘭的名作《潛行凶間》，亦有一段效果類似的劇情橋段。（《潛行凶間》電影花絮照）