掃毒3︱票房破570萬動作場面成熱話　郭富城槍戰軍隊險被火球吞噬

由三大影帝聯手主演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，上畫四日（截止7月30日）香港及澳門累積票房經已衝破570萬，成績理想，入場觀眾大讚戲中動作場面精彩，一眾演員拼出演技火花，而結局一場3位影帝於村寨混戰，出動戰機大炮，更成為影迷熱論話題。郭富城在這場最終對決中，就先單人匹馬應戰火力十足的毒梟軍隊，當中一場動作戲相當危險，城城更險被火球吞噬。

郭富城於《掃毒3：人在天涯》裡最終對決裡，單人匹馬應戰火力十足的毒梟軍隊，更幾乎被火球吞噬。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

由三大影帝主演的警匪電影《掃毒3：人在天涯》票房衝破570萬。（《掃毒3：人在天涯》海報）

城城指今次拍攝可以在現場開真槍，很多危險的動作都是自己來做，村寨槍戰的其中一場，導演就希望城城親身上陣，不過也有說具相當大危險性，城城很專業，沒有推辭，他說：「劇組放了一個很大的火球在我旁邊，爆炸並向我吹一些樹葉、泥，拍攝火球爆炸反應後回想，其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情，讓觀眾看到刺激及真實效果，付出是要的，拍戲就是這樣。我未開過AK47，是我第一次開，聲音、震撼及後坐力都令我很難忘。」

村寨槍戰的其中一場，導演就希望郭富城親身上陣，不過也有說具相當大危險性，城城很專業沒有推辭。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

郭富城坦言：「其實幾危險，火球雖然我後方，風是向着我吹，而火勢是跟着風向走是很危險，但我也顧不及太多，希望盡量配合導演及整個劇情。」（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

對於今次飾演的角色，城城也覺得頗有發揮，因為情緒相當多糾結。城城透露，與青雲在電視台訓練班相遇過，但在電影未正式有過對手戲，今次是首次在演出上的交流，城城說：「我從沒演過臥底，我覺得這角色很有層次，很多情緒掙扎，游走黑白兩道之間，我要混入毒販隱藏自己身份，在青雲演出的毒梟角色康素差身邊找罪證，和他出生入死，真的搵命搏，但是過程中，青雲有救過我，令我夾在自己警察身份中，有情義兩難存的一種決擇。」

郭富城更透露，在拍攝前未有用過AK47，聲音、震撼及後座力都令自己十分難忘。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

郭富城自言與劉青雲的演出上交流甚多，角色亦很有層次。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

在電影中，城城飾演的角色張健行，與劉青雲飾演的康素差，皆曾在對方命懸一線時，奮不顧身互相營救，然而二人身處不同的極端世界，令城城陷於情義兩難，城城表示和青雲演出交流互動得很開心。

郭富城與劉青雲之間兄弟情的戲份甚多，劇情最後亦因此陷入兩難。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）