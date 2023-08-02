白蘭︱張栢芝舊作「素顏」劇照出土　顏值驚為天人震撼韓國觀眾

張栢芝近日亮相內地節目《劇好聽的歌》，演唱自己初出道榮獲香港電影金像獎「最佳新演員」獎作品《星願》主題曲《星語心願》，當年張栢芝亦憑該歌曲榮獲「最佳電影歌曲」獎，影片在內地爆紅。

近日張栢芝亮相內地節目後，成為網友熱門搜尋對象。（視覺中國）

張栢芝一眾初出道作品，亦因此成為熱門搜尋，其中張栢芝首部參演的海外電影《白蘭》，一輯「素顏」劇照出土，當年年僅21歲的張栢芝顏值驚為天人，網民更對比現年43歲的張栢芝近照，表示女神就算已成三子之母，仍然魅力不減。

張栢芝早年作品《白蘭》的劇照亦因此出土。（《白蘭》劇照）

《白蘭》為張栢芝參演的首部外語電影，年僅21歲便進軍韓國影壇。（《白蘭》電影劇照）

有指當年張栢芝在《白蘭》裡以「素顏」上陣。（《白蘭》電影劇照）

參演《白蘭》時的張栢芝，顏值驚為天人。（《白蘭》電影劇照）

不少網友以張栢芝近照對比《白蘭》劇照，均指女神魅力絲毫沒有減退。（視覺中國）

現年43歲的張栢芝顏值絲毫不輸當年。（視覺中國）

張栢芝的身材亦保養得宜，看不出已是三子之母。（視覺中國）

1998年出道的張栢芝，當年被視為新一代潛力巨星，參演周星馳電影《喜劇之王》爆紅後，亦被多位導演力捧，接拍劉偉強、杜琪峯、馬楚成的多部電影。出道僅數年的張栢芝，當時便進軍韓國影壇，與韓國影帝崔岷植合作，成為電影《白蘭》的女主角，青春脫俗的氣質風靡萬千韓國觀眾。當年尚未參演《忘不了》成為香港電影金像獎影后的張栢芝，便已憑《白蘭》提名第39屆韓國電影大鐘賞最佳女優主演獎，實力被受韓國影壇認同。

《喜劇之王》為張栢芝首部參演的電影。（《喜劇之王》電影截圖）

張栢芝憑《忘不了》成為香港電影金像獎影后。（《忘不了》電影劇照）

電影《白蘭》講述流落韓國、孤苦伶仃的白蘭，與一位素未謀面的韓國人假結婚換取居留權。白蘭從沒見過這位結婚對象，僅有一幅丈夫李江才（崔岷植 飾）的相片，日復日的艱辛令「丈夫」的相片成為白蘭唯一的依靠，時常會對「丈夫」傾訴，可惜白蘭健康轉差，最後病逝。白蘭去世後，李江才接到「妻子」病逝的消息，出發領回「妻子」的遺體，路程上才首次看見白蘭照片的李江才，因「妻子」的美貌而動容，最後更因為讀到白蘭遺下的信件而傷心。

張栢芝首部外國電影已經與韓國影帝崔岷植合作。（《白蘭》電影海報）

崔岷植於《白蘭》裡飾演張柏芝的「丈夫」。（《白蘭》電影劇照）

張栢芝當年的顏值風靡一眾韓國觀眾。（《白蘭》電影劇照）

張栢芝當年的顏值風靡一眾韓國觀眾。（《白蘭》電影劇照）

張栢芝當年的顏值風靡一眾韓國觀眾。（《白蘭》電影劇照）

年紀輕輕的張栢芝便已能夠演繹苦情的角色。（《白蘭》電影劇照）

年紀輕輕的張栢芝便已能夠演繹苦情的角色。（《白蘭》電影劇照）

年紀輕輕的張栢芝便已能夠演繹苦情的角色。（《白蘭》電影劇照）

年紀輕輕的張栢芝便已能夠演繹苦情的角色。（《白蘭》電影劇照）

白蘭最後在電影中因病逝世。（《白蘭》電影劇照）