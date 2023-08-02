《暗戰》劉青雲度對白踩自己成下靶　游乃海︰佢想要劉德華好睇

由MCL戲院舉行的《香港有個劉青雲電影選》，精選了12套經典作品5月開始放映，活動去到上星期六舉行最後一日，帶來特別放映的《暗花》，更邀請到編劇游乃海出席映後談。會後游乃海接受《香港01》訪問，談到青雲是自己創作路上的恩師，在對創作有所厭倦時，被青雲一句當頭棒喝，而他更讚青雲擁有演員的智慧，分析角色從不介意戲份多少，即使做下靶都冇問題，最重要是部戲好睇。



《暗戰》當中，劉德華與劉青雲是雙雄設定。（《暗戰》影片截圖）

乃海覺得青雲是自己創作路上的恩師，青雲更承諾有機會會拍乃海的執導作。（許育民 攝）

青雲一句︰「你係編劇嚟！」點醒乃海

游乃海回想自己首次跟劉青雲合作，是電影《無味神探》，當年游剛在電視台做了一段短時間便轉投電影，自言根本未夠班去寫電影劇本。游乃海︰「我寫一版對白，最終會被杜生刪剩兩句，所以拍《無味神探》時好迷惘，甚至有種厭戰的感覺。」

《無味神探》是游乃海第一次跟青雲合作。（《無味神探》劇照）

身為主角的青雲，見到乃海的情況就同他說︰「乃海，你係編劇嚟！」這句話似多此一舉，但乃海便聽出箇中意義。「青雲的意思是就算你未有能力，但你就是編劇，部戲出編劇名時就是你，你就要有責任完成這工作，這句話好警醒我，然後他好幫我，坐埋一齊幫我落手落腳去改劇本。」

「你爭條尾就警犬嚟」

講到青雲，乃海更加讚賞他對大局為重的精神，甘願撳低自己去成就其他人。游乃海︰「《暗戰》有一場，青雲跟劉德華在酒吧互窒，這場戲要交代青雲點樣由一心要捉劉德華，變成幫佢完成個遊戲。其中劉德華一句︰『你爭條尾就警犬嚟』這個設計是青雲想到，要有個明確位，畀華仔食住自己。」

這句對白，成二人關係的轉捩點。（《暗戰》影片截圖）

乃海覺得夠叻的演員有不少，但就是沒有青雲那種智慧，「不少演員覺得這種安排會蝕章，個個都想在銀幕前威，但青雲好清楚大局為重，一定要華仔好睇，兩個都智慧型角色，但都要有高低先會好睇，佢好明白。」

乃海在分享會上，分享跟青雲的創作點滴。（許育民 攝）

銀河創作組要員

最後乃海更強調，青雲根本就是銀河創作組的成員之一。游乃海︰「很多人都想知銀河創作組的名單有甚麼人，其實根本沒有固定名單，只要在每部戲拍攝期間，在劇本上有參與過，給予意見的，都算是銀河創作組成員，導演、副導演、演員、燈光都可以。不過講到銀河創作組最重要的兩個人，第一個當然是杜生，第二個就是青雲，杜生不時會叫我同青雲去傾下個角色，我都覺得不好意思，人家是演員，我經常捉住人去傾劇本，但青雲毫不介意，我有時諗到一些點子，都會先跟青雲講，如果他接受，就順勢叫他跟杜生講，這樣會順利好多。」